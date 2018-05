Policía capturó al presunto homicida de la mujer asesinada en Maldonado

La Policía capturó en la tarde de este martes al presunto homicida de la mujer que fue asesinada en el interior de un local comercial desocupado en la calle 25 de Mayo, a escasos metros de la avenida Santa Teresa en la ciudad de Maldonado.

El sujeto declaró en las últimas horas en la sede de la Fiscalía y mañana al mediodía comparecerá en la Audiencia de Control de Detención ante el juez de turno.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en la mañana de este martes por la encargada de realizar las tareas de limpieza del local.

La víctima presentaba un corte en el cuello y tenía la cabeza tapada con arena que se encontraba en el interior del local.

La encargada de limpieza alertó a la Policía y se realizó un procedimiento a cargo de la fiscal Andrea Sampayo y del propio jefe de Policía de Madonado, Erode Ruiz.

Un vecino del local narró, tanto a la fiscal como a los policías, que alrededor de las 08:00 del martes había escuchado a una mujer pidiendo auxilio. De inmediato, según dijo, llamó a la Policía.

Luego del llamado un móvil policial recorrió el frente del local y las casas vecinas, pero no encontró nada extraño. Dos horas después, el cadáver de la mujer fue encontrado por la empleada del local.



Las cámaras de seguridad de un comercio contiguo al lugar registraron el momento en que una pareja entraba al lugar. Minutos más tardes, se pudo observar al hombre salir solo. A partir de estas grabaciones y las logradas por el sistema de videovigilancia, la Policía pudo encontrar al presunto autor de la muerte.



Se trata de un sujeto adicto a la pasta base con antecedentes penales por rapiña, entre otros delitos.



En lo que va de 2018 hubo15 femicidios en Uruguay pero fueron asesinadas 23 mujeres, contando este último caso de Maldonado. Las causas de cinco de esos crímenes se mantienen en duda y prosiguen las investigaciones policiales. Podrían también haber sido femicidios. Solo otros dos asesinatos de mujeres no quedaron archivados con esa carátula. Uno fue el de Florencia Cabrera, cajera del Super Vero, a manos del “Kiki”, crimen cometido el 17 de febrero de este año. Y el segundo se dio el 9 de abril; fue el de una señora de 96 años (Amanda) a manos de su esposo, de 90, quien declaró: “Ella me pidió que la matara”. En mayo, además de los tres femicidios de Eva Reyes (44 años), de Mónica Rosario Señorini (58) y de Violeta Olivia Expósito (74) hubo dos asesinatos bajo investigación. El 2 de mayo una mujer aún no identificada, de unos 50 años, fue encontrada sin vida en playa del Cerro. Se estima que la mató su pareja a cuchilladas. El 12 de mayo, el cuerpo de Claudia Vanesa Martínez Rodríguez (de 29 años) apareció semidesnudo en una cuneta en Jardines del Hipódromo. Estaba golpeada en la cabeza y se presume que fue violada.

INVESTIGACIÓN

Posibles femicidios de 2018 aún sin aclarar

En la lista de crímenes de mujeres no aclarados, además de los acurridos en mayo, figura el de Nazarena Porto, de 16 años. Apareció el 2 de enero muerta a orillas de una cañada, cerca de Ruta 3. Se investigan las causas. El 8 de enero, Daniela Pérez fue asesinada de un disparo en la cabeza, a orillas del río Olimar, en Treinta y Tres. Había acudido a acampar. El caso está a fojas cero. El 13 de abril mataron a Cinthia Risso, cuando iba en moto, en Maldonado. La mujer tenía dos hijos. Se sospecha de su ex pareja, pero no se confirmó el femicidio. El autor no fue detenido.