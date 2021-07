Policía de Artigas sigue intensa búsqueda para dar con hombre acusado de asesinar a su expreja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía de Artigas realiza una intensa búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 49 años, acusado de ser el autor del asesinato de su ex pareja, una mujer de 38 que murió tras recibir varios disparos de arma de fuego en la madrugada del lunes.

"No tenemos resultados positivos todavía, pero estamos trabajando", indicó a El País Adolfo Cuello, jefe de Policía del departamento. "Estamos manejando todas las posibilidades", agregó en referencia a que no se descarta que haya cruzado la frontera.



El jerarca indicó que la búsqueda se lleva adelante por parte de la Unidad Investigativa de la Policía, que cuenta con más de 50 efectivos para desarrollar este tipo de tareas. Además, hay otros policías en el departamento que prestan apoyo en caso de ser necesario, pero no están específicamente designados a esas labores.



El hombre, que ya está plenamente identificado y es al momento el único sospechoso de haber cometido el crimen, tiene varios antecedentes penales en su historial. Algunos de ellos son por haber cometido delitos vinculados a suministro de estupefacientes, lesiones personales, receptación y había tenido custodia por violencia doméstica.



Según la información que la Policía pudo reunir hasta el momento en base a testimonios de personas de la zona y familiares de la víctima, el hombre sorprendió a la mujer en la casa. Entró al lugar sin que ella se diera cuenta, luego la sacó a la fuerza de la vivienda y finalmente le disparó aproximadamente cuatro veces sobre la calle.