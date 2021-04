Policía abatió a un hombre en Cordón; quiso incendiar una habitación e intentó agredir a efectivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Momentos de tensión se vivieron ayer en el barrio Cordón luego de que un hombre se atrincherara en una pensión e intentara prender fuego una de las habitaciones. El hecho ocurrió próximo a las 14:30 horas de ayer. La Dirección Nacional de Bomberos acudió a un llamado por un intenso humo que salía de un apartamento ubicado en las calles Paysandú y Minas.

Al llegar se les informó que una persona estaba encerrada en la habitación de una pensión, intentando incendiarla y amenazando con explotar el lugar. En ese momento el personal de Bomberos pidió apoyo a la Policía y comenzó a evacuar los apartamentos linderos y las instalaciones del edificio.



En este marco, la persona se negó a salir de la habitación y se montó un fuerte operativo policial en la zona. Los policías intentaron que el hombre desistiera de su actitud, pero no tuvieron éxito.



La persona atrincherada se dirigió a los policías con un cuchillo en la mano. Según indicaron fuentes policiales a El País, el hombre se acercaba en “forma agresiva” y los efectivos dieron voz de alto para evitar ser atacados. Como esto último no sucedió y el hombre siguió amenazando con el arma, los policías efectuaron un disparo con munición no letal. A pesar de esto, agregaron las fuentes, el hombre no desistió de su actitud. Fue por ello, explicaron las fuentes, que los efectivos usaron su arma de reglamento y dispararon contra el hombre.



Producto de la herida a las 16:15 horas se constató su fallecimiento. Se trataba de un ciudadano cubano de 27 años, con varias indagatorias policiales. La fiscal de Homicidios de 2º Turno, Mirta Morales, se dirigió al lugar y ahora está a cargo de la investigación para determinar cómo se dieron los hechos. También trabajó un equipo de Policía Científica.