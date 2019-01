Tras la pista de autores de doble crimen en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ataque mortal ocurrido el martes de noche en las calles Carlos Lacio y Neri, en el barrio Jardines del Hipódromo, está siendo investigado como ajuste de cuentas entre bandas rivales.

La Policía cuenta con pistas firmes para llegar a los responsables de la muerte de Augusto Santiago Acosta, de 25 años de edad y Edgardo Damián Bonilla, de 38 años. Mientras tanto, Roberto Celestino Valenzuela de 50 años se encuentra internado, herido levemente, en el Hospital Pasteur. Los tres involucrados tienen antecedentes, según confirmaron fuentes policiales.

Todo indica que se trata de dos grupos enfrentados por el control territorial de la zona.

Ayer el fiscal de Homicidios de primer turno, Juan Gómez, afirmó que "se trata de dos grupos y que uno de ellos tiene una superioridad notoria, por el armamento utilizado en el ataque".

Gómez destacó que tiene la esperanza de que "en pocos días" se pueda aclarar el hecho. No obstante, mencionó que "extrañamente" desapareció del lugar la moto que tripulaba uno de los fallecidos y que estaba en la escena del doble crimen. También desaparecieron otros objetos del lugar que prefirió no mencionar para no afectar el resultado de la investigación que se viene desarrollando.

Fuentes de la investigación sostienen que miembros de la organización a la que pertenecían los fallecidos y el herido retiró un arma de la escena.

El ataque ocurrió cuando un grupo de personas se encontraba en la esquina y en una vivienda. Pasó un auto y disparó con un arma automática de gran poder de fuego. También dos personas en una moto hicieron lo mismo.

Una versión que maneja la Policía indica que luego del primer tiroteo, un hombre joven se bajó del auto y se metió en una vivienda donde disparó sobre una de las víctimas.

De todos modos, hay dudas entre los investigadores. De hecho, los técnicos de la Policía Científica se encuentran analizando los pocos elementos de la escena que no fueron contaminados, según explicaron fuentes de la investigación.

Los casquillos hallados en la escena son calibre 9 milímetros pero se supone que hubo otras armas en el incidente. Hoy habrá nuevas actuaciones.