Petit: "Fue muy fuerte ver una madre con tres niñas salir en el momento de esa tensión"

La seguridad del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar) volvió a ser el centro de atención luego de que se viralizara el pasado lunes un video en el cual varios presos del módulo 10 y 11 aparecen armados con cortes carcelarios largos y a punto de enfrentarse.

Ayer, durante una visita del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit al complejo, la situación violenta se volvió a repetir. Esta vez vez fue durante el horario de visita.



Petit, en entrevista con Informativo Sarandí (690) indicó: "Yo lo pude ver, ya lo sabía, ya lo había visto otras veces. Todos lo que trabajamos en esto sabemos que esto ocurre así".



"Verlo fue muy fuerte, ver una madre con tres niñas chicas salir en el momento de esa tensión", contó Petit sobre el episodio que el mismo pudo percibir.

"Lo de ayer empezó hace muchos años y quizás décadas y continúa porque es una situación incandescente", explicó el comisionado parlamentario.



Además añadió que "el tema penitenciario ha estado fuera de la agenda de las prioridades de la política firme, integral, prácticamente desde que se volvió a la democracia".



"Allí hay 3 módulos en particular, ahora casi un cuarto, pero por lo menos 3 que tienen muy malas condiciones de reclusión donde las personas no tienen actividades", dijo Petit sobre ese complejo penitenciario.



"Prácticamente no hay salidas al patio, mínimas actividades para algunos y educación para algunos. Las condiciones son muy malas y eso genera violencia constante, permanente", agregó.



Petit dijo que estos enfrentamientos "que se empezaron a dar ya hace mucho tiempo", pero que el fin de semana "recrudecieron" son "expresión de esa falta de actividades".



"Obviamente hay un tema de seguridad que habrá que reforzar, tomar medidas y cuidar, pero el meollo de la cuestión es que haya lugares de reclusión y haya actividades socio -educativas que humanicen y no generen violencia", comentó.



Ayer, desde cuenta de Twitter de la oficina del comisionado parlamentario informó que hay un promedio de "60 apuñalados y 40 autolesionados por mes en promedio".



Inactividad, encierro, falta de personal y de actividades genera violencia en Módulos de COMCAR : 60 apuñalados y 40 autolesionados por mes en promedio. pic.twitter.com/SzjGPS4T3U — OficinaComisionadoP (@OfiComisionado) 23 de abril de 2019