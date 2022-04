Dos personas condenadas y tres formalizadas por incautación de más de 300 kilos de cocaína en Jacinto Vera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos personas fueron condenadas y otras tres formalizadas luego de la incautación de más de 300 kilos de cocaína en una vivienda del barrio Jacinto Vera que ocurrió este viernes. La fiscal Mónica Ferrero confirmó este domingo como continúa este caso

Según informaron desde Fiscalía una persona fue condenada a cumplir 5 años y 8 meses de prisión por tráfico de estupefacientes prohibidos en modalidad de posesión, transporte y distribución. Además otra persona fue persona condenada por asistencia al narcotráfico con 12 meses de prisión con libertad a prueba. Además debe realizar trabajo comunitario por cuatro meses y presentarse ante la policía.

Además tres personas fueron imputadas y dos recibieron medidas limitantes. Por otra parte, también fue detenida una persona en Argentina con relación a este caso y este lunes se comenzarán trámites para extraditarlo a Uruguay.

Dos de las personas fueron imputadas por distintas tipificaciones vinculadas al narcotráfico. Ambas tienen una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 30 de agosto. Mientras tanto la persona restante fue imputada por asistencia al narcotráfico. Se determinó arresto domiciliario pero Fiscalía apeló buscando prisión preventiva.

Durante la operación, denominada "Cleopatra", se encontraron 309 ladrillos, que sumaron casi 330 kilos.



El cargamento fue escondido en una casa y, según pudo saber El País, los ladrillos de cocaína tenían el rostro del Ratón Mickey. Además, en la tarde del viernesn se realizó un allanamiento a un apartamento buscando más cocaína, según dijo una fuente del caso a El País.



Según la fuente, la cocaína tenía como destino a Europa donde el precio alcanza valores siderales. Un kilo de cocaína en Colombia vale US$ 1.800. En Uruguay cuesta US$ 9.000, mientras que en Europa puede superar los US$ 42.000. En China o en Rusia, ese mismo kilo vale US$ 100.000, porque los riesgos se incrementan por la distancia a recorrer por los grupos narcos.