Paysandú: denunciaron el robo de 15 pelucas para pacientes oncológicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Denunciaron el robo de 15 pelucas destinadas para pacientes oncológicos de la organización Grupo Somos de la ciudad de Paysandú, informó el medio local El Telégrafo y confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía sanducera.

Este martes sobre las 11:00 horas integrantes de la organización denunciaron a la Policía el robo de las pelucas y tres sillas que estaban en el local ubicado en Florida y Guayabos. Efectivos identificaron la rotura de una puerta y de una banderola, por la que se presume ingresaron los delincuentes.

Hace una semana que nadie iba al local de la organización que apoya a mujeres con cáncer de mama donde funciona un taller. Funcionarios de Policía Científica no ha logrado hallar rastros de los delincuentes y ahora se está en la búsqueda de cámaras de particulares o comercios para avanzar en la investigación.



Esta tarea no resulta sencilla por la búsqueda a lo largo de días y porque no siempre se cuenta con el soporte de grabación por ese plazo, agregaron las fuentes. Además, no hay aporte de testigos por el momento.