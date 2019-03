Parque Miramar toma medidas de seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Parque Miramar (Canelones) viven unas mil familias. Es un barrio con construcciones familiares de gran porte y mucho espacio verde. El lugar saltó a la palestra el jueves pasado cuando a la hora 7:00 un hombre con máscara de gorila y armado sorprendió a una mujer que se bajaba del vehículo al llegar a su casa. Tras apuntarle y bajo amenazas, le quitó las llaves y el celular, se subió al auto y se fugó, según supo El País.

El delincuente quedó registrado en varias cámaras de seguridad caminando por la calle junto a dos perros y cara cubierta por una campera verde. Además, llevaba un bolso con un arma en su interior.

En la mañana de ayer un funcionario de una empresa de seguridad logró ubicar el vehículo en la zona de la calle General Paz, en Punta Gorda en Montevideo, según dijeron a El País vecinos del barrio.

Residentes en la zona sostienen que en las últimas semanas son corrientes los robos con armas al ingreso de las viviendas. El complejo, que no es un barrio privado, cuenta con una comisión fomento y un grupo de trabajo conformado por vecinos que se ocupan de los temas de seguridad.

RELACIONADAS Con una máscara de gorila y armado robó un auto a las 7 de la mañana en Parque Miramar Con una máscara de gorila y armado robó un auto a las 7 de la mañana en Parque Miramar Video Con una máscara de gorila y armado robó un auto a las 7 de la mañana en Parque Miramar

Alberto Roullier, integrante de ambos grupos, contó ayer a El País que se viene trabajando en conjunto con la seccional 26 de la Policía y la Intendencia de Canelones para dotar de mayor seguridad al Parque.

En tal sentido, mencionó que muchos vecinos cuentan con empresas de seguridad con personal pie a tierra y en moto. También cuentan con diversos sistemas de alarmas. Además, hay cámaras de video vigilancia en los distintos puntos de ingreso al complejo.

“Apuntamos a la prevención. Cuando pasan hechos como los del jueves pasado la gente se queja de la Policía o las empresas de seguridad. Todo recae en terceros. Estamos de acuerdo pero buscamos que todos los habitantes del barrio colaboren con la seguridad y tomen precauciones”, dijo Roullier.

Desde el pasado mes de enero vienen enviando recomendaciones sobre seguridad a los vecinos. Precisamente, el primero de esos mensajes llamaba a extremar precauciones a la hora de estacionar los vehículos. Allí se menciona que al llegar a las casas en auto, es normal ver que se coloca el auto de frente al portón y se acciona el control remoto.

“Se ha detectado que esa posición es de una debilidad muy grande frente a la presencia de una moto o un auto que quiera perpetrar un delito a nosotros. Por ello la recomendación es de que tengamos una actitud alerta al llegar a nuestra casa y además procedamos a dejar el auto en paralelo al portón, sobre la calle, accionemos el control hasta abrir el portón, entrar y cerrar sin apagar el motor ni bajarse del auto”, dice el consejo sobre seguridad.

La comisión ha organizado diversas formas de comunicación con los vecinos. Roullier contó que hay una red en Telegram, llamada Vecinos del Parque Miramar, en la que participan más de 500 vecinos del barrio.

“Cuando se observa un movimiento sospechoso o se detecta una persona extraña se reciben varios mensajes. Normalmente se le solicita a las empresas de seguridad que envían sus móviles”, dijo.

En cuanto al número de delitos, la comisión no cuenta con estadísticas y se maneja con los datos del Ministerio del Interior. “Nos dice la Policía que en el Parque no hay muchas denuncias de robos. Nosotros sabemos que lo importante es denunciar para que quede registrado. Hace años que no se escucha robos de esos que vienen con camiones y se llevan todo”, mencionó Roullier.

No obstante, advirtió que se han producido “muchos” arrebatos. Muchos de ellos afectan a personas que salen a caminar y les roban desde las motos.

Por otro lado, Roullier dijo que se modificó el sistema de recolección de residuos. “Desaparecieron los contenedores. Los vecinos sacan la basura cuando pasa el camión, eso hace que no se acumule basura y no entren desconocidos al parque”, indicó el vecino.