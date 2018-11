Su pareja la prendió fuego y hoy lucha por recuperarse

Eran las ocho de la mañana del domingo pasado cuando en la casa de Carolina Becerra (22), oriunda de Vergara, se inició una fuerte discusión. Vivía con un hombre de 45 años en el Barrio 25 y recién habían llegado de un baile.

A los pocos minutos, los vecinos oyeron gritos desgarradores. "¡Auxilio por favor que me quemo!" exclamaba la mujer, contó una vecina. Era Carolina la que pedía ayuda, semidesnuda y casi sobre el muro de piedra que da hacia la calle.

"Ella decía que le ardían mucho las quemaduras", dijo otra mujer que acudió a socorrerla. Otro vecino se asomó por el muro, que no es tan alto, y pudo ver a la mujer tirada y a su compañero intentando abrir el portón, pero no podía porque no encontraba la llave. A los pocos segundos, en el barrio todos hablaban de un incendio en la casa, alejada del Centro sobre la ruta 17 a La Charqueada.

Una vecina que tiene una panadería llamó al 911 y de inmediato se hizo presente una patrulla. Al mismo tiempo, llamó a una ambulancia. Cuando llegaron los médicos recogieron primeramente a la joven, que estaba en estado delicado, y luego al hombre. Cuando se iban con ambos llegaron los bomberos a apagar las llamas. La mujer presentó quemaduras en el 30% de su cuerpo y la casa resultó afectada parcialmente.

En el marco de la investigación para determinar qué había sucedido y de la pericia que realizan las autoridades comenzaron a aparecer otros elementos que podrían establecer que no se trataba de un simple incendio. La joven, aún en estado delicado por las quemaduras, prestó declaración y la versión de los hechos cambió por completo. El hombre fue detenido antes de darle el alta, ya que solo una de sus manos resultó quemada tras el incendio.

Permanece a disposición de la Fiscalía como sospechoso de haberla rociado con nafta y de haberla prendido fuego después. La mujer sigue internada con quemaduras graves en el hospital Pasteur de Montevideo, habiéndole afectado las llamas sus manos, brazos y piernas. El detenido ya contaba con episodios de violencia hacia otras parejas, según fuentes policiales.

Actuar a tiempo.

"El no actuar a tiempo ante determinadas situaciones genera un marco de impunidad", señaló la doctora Marcela Falco. "Nos encontramos nuevamente ante una situación que podría calificarse como tentativa de homicidio, nadie le prende fuego a una persona para lastimarla", dijo la abogada. "Si están las pruebas suponemos que la formalización será cuestión de horas. Nosotros hemos estado en contacto con la familia, ellos buscaron nuestros servicios y la información que tenemos es esa", agregó.

El País estuvo en el Barrio 25 de Treinta y Tres y constató que muchos le temen al hombre indicado como autor del atentado contra su compañera. "No queremos decir nada porque después vienen las represalias", dijo una señora. Al mismo tiempo, otro vecino de la cuadra dijo que el ahora detenido hace dos años vive en la zona y "enseguida que llegó hizo la casa y mandó cerrar todo de muro, es una persona que tiene peso ante las autoridades, nadie lo toca".