Pareja homosexual denunció discriminación policial en Rivera; esto responde Jefatura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una pareja de jóvenes del mismo sexo denunció que fueron discriminados en las últimas horas en la ciudad de Rivera por efectivos policiales. Sin embargo, desde la jefatura policial del departamento dan otra versión de los hechos.



"Manifestamos total repudio a los hechos ocurridos, No volveremos al oscurantismo, No volveremos al CLOSET nunca más!!!!", destaca el Colectivo Riversidad - Asociación Trans del Uruguay (ATRU), que emitió un comunicado relatando la denuncia recibida por este caso. Incluso, se convocó a una manifestación para este miércoles frente a la jefatura policial.

La organización indicó que dos jóvenes, de 17 y 19 años, estaban abrazándose en un local de la Plaza Artigas cuando dos efectivos policiales los "observaron desde la ventana". Tras no comprender, se retiraron y siguieron caminando por la plaza cuando los agentes les dijeron que el jefe de Policía del departamento había solicitado su detención por cometer un “acto indecoroso”.



La situación no quedó allí, relata el colectivo, ya que posteriormente a esta "humillación" fueron encaminados a Fiscalía. En esa instancia se contactó a los padres del menor para explicar la situación "exponiéndolo a una situación de violencia intrafamiliar tanto a él como a su pareja", agrega el comunicado.

En diálogo con El País, el jefe de Policía de Rivera, Wilfredo Rodríguez, indicó que “desde la distancia en la que se advierte la situación no se podía ver de qué condición eran, no fue por si eran del mismo sexo, sino por el acto en sí”.



El jerarca, que fue quien solicitó se notificara a las personas, había visto desde su ventana que dos sujetos estaban “tirados en el pasto de la plaza, casi que haciendo el amor, a las 11 de la mañana, en un lugar en el que pasaban niños”.



Cuando los policías se acercan a notificarle a la pareja que debían comportarse de otro modo, según narra el jefe policial, toman conocimiento que uno era menor de edad (tenía 17 años). Eso lleva a la derivación a la seccional y dar aviso al fiscal y los padres.



"El desconocimiento del marco legal por parte de las instituciones que debieran protegernos como a cualquier ciudadano nos preocupan mucho, exhortamos a las autoridades departamentales y al Ministerio del Interior a que tomen las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse", señaló el colectivo Riversidad, que citó la 17.817, que versa sobre toda forma de discriminación.



"Nuestras demostraciones de afecto, nuestras relaciones afectivas, nuestros cuerpos y nuestra presencia en espacios públicos no son y no serán nunca más “ACTOS INDECOROSOS”", indicó el colectivo.



Desde el Ministerio del Interior, en tanto, dijeron que la Policía Nacional está para garantizar la libertad en todas sus formas y que no se busca discriminar a nadie.



Además, agregaron que el ministro Luis Alberto Heber convocó a despacho al jefe de Policía de Rivera, Wilfredo Rodríguez, para conocer los detalles del procedimiento.



Asimismo, indicaron que desde el Ministerio del Interior se ratifica el absoluto compromiso en defensa de la libertad, rechazando cualquier acción discriminatoria.