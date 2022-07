Pareja confesó haber matado a madre e hija en Colonia Nicolich

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En frente a la casa ubicada en Colonia Nicolich donde ocurrió el doble homicidio se ve una imagen tétrica. Adentro de una tacho de basura sobresale un acolchado y sábanas ensangrentadas y alrededor de los residuos hay un cochecito y una cocina de juguete tirados. Fue la familia de la mujer de 26 años y su hija de cuatro quienes se ocuparon de limpiar la casa alquilada.

“Aberrante”, “estamos totalmente desconcertados”, “sin palabras”, “golpeó mucho al barrio”, “no se puede creer que el ser humano sea capaz de tanta maldad”, son algunas de las frases que se escucha de los vecinos, que con el rostro compungido y la mirada en el horizonte, cuentan lo que se vivió.



Nadie escuchó nada cuando sucedió el homicidio, pero Ester -una de las vecinas que vive en frente a la casa- dijo que sus perros comenzaron a ladrar muy fuerte el sábado y que “no paraban”.



La niñera fue quien descubrió lo ocurrido. Jacqueline, una mujer de unos 50 años, recibió a El País en la puerta de su casa. Cuidaba a la niña desde hace más de un año. El sábado de mañana le mandó un mensaje por WhatsApp a la mujer y en el chat solo aparecía un tic. El mensaje no le llegaba. La llamó y nada.

Pensó que la mujer había ido a visitar a su hermana que vive en Salinas o que simplemente se había quedado sin batería. “Una cosa así nunca se me hubiera ocurrido”, dijo con los ojos vidriosos y un gesto desamparado. Su hermana, que también conocía a la mujer y su hija, fue quien sospechó de la actual pareja de la muchacha. “¿No habrá sido él quien le hizo algo?”, le dijo.



La fallecida conoció al hombre de 25 años en el Frigorífico Carrasco, donde ambos trabajaban. Aunque a él lo habían despedido hace poco tiempo. Tenían una relación hace cinco meses y a pesar de que no vivía con la mujer y su hija, ella lo alojaba de vez en cuando en su casa porque no tenía donde ir.



El sábado Jacqueline pasó dos veces por la casa de la mujer. A las 11:00 caminó hasta allí y no vio movimiento y a la 13:00 le pidió a su nieto que tocara la puerta, sin encontrar respuesta. El domingo por la tarde decidió preguntarle al vecino de la casa contigua si vio a la madre y su hija, y él le contó que el sábado de noche la pareja había discutido y el hombre le había robado la moto.



La joven tocó la puerta de su vecino llorando para que cuidara a su hija pequeña mientras ella iba por su moto. Pero no lo logró y volvió a su casa a las cuatro de la mañana. Pero con la llave de la moto, el hombre también se había llevado la llave de la casa.

“Y él volvió por más porque sabía que ella tenía un dinero bastante bueno guardado”, continuó contando la niñera. Jacqueline ingresó a la casa a buscarla luego de que el vecino le contara sobre el robo y se encontró con la tragedia. La mujer -quien fue asesinada primero- tenía ocho golpes en el cuerpo y cortes, y la niña un corte muy grande en la garganta y un golpe en la cabeza.



Los vecinos escucharon el grito ahogado de Jacqueline y su pedido de auxilio. No paró de gritar durante 25 minutos.



El domingo de madrugada, el agresor de 25 años se paró en la ruta y levantó el pulgar con la esperanza de que alguien lo llevara. Un hombre desconocido, de 55 años, frenó su auto y le dijo que subiera. Le ofreció acogerlo en su casa en Maldonado.



El lunes almorzaron con dos familiares. El miércoles el sobrino le envió a su tío una captura de pantalla que había tomado de una red social. Se trataba de una foto del joven y una indicación de que era buscado por la Policía como responsable del doble homicidio en Colonia Nicolich.

El hombre de 55 años convenció al agresor de que se entregara y el joven accedió, pero antes se deshizo de ropa y un par de championes con manchas de sangre, dijo a El País el jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza.



“Yo podría haber sospechado porque nosotros sabíamos que él estaba para la droga”, explicó en tono bajo la niñera, quien tenía una relación muy estrecha con la fallecida y su hija. La chica le había contado a Jacqueline que su novio había estado dos años internado en rehabilitación.



“Pero vos lo veías y él estaba reformado”, agregó. Uno de los vecinos, que también conocía al hombre, dijo que jamás creería que hubiera sido él.



El hombre de 25 años fue formalizado con 180 días de prisión preventiva por un delito de doble homicidio especialmente agravado y femicidio. La fiscal, Cristina Falcomer, señaló en la audiencia que “hubo odio hacia la mujer”.