Familia del principal sospechoso del crimen de Inti Nahuel se fue de su casa

La familia del principal sospechoso del asesinato de Inti Nahuel Lois se fue de la casa de Neptunia Norte en la que residían, luego de las amenazas sufridas, según informó hoy Telemundo.

Según indicaron testigos al informativo, se fueron sobre las 21 horas escoltados por una guardia policial. Los testigos también señalaron que luego de que la familia se fue, desconocidos ingresaron al predio y se llevaron algunas pertenencias que quedaban.

"Es mi hijo y me duele. Pero esas cosas no se hacen a un ser humano”, dijo a la prensa Carlos, padre del sospechoso, con lágrimas en los ojos. Sonia, la madre del adolescente formalizado, le pidió disculpas a la madre de Inti Nahuel. “No sé cómo mirar a la pobre mujer; es horrible lo que ocurrió”, dijo y agregó que no quiso ver a su hijo en el Juzgado. “Lo peor es que él no me contó nada”.

La mujer contó que el adolescente estuvo bajo tratamiento de psiquiatras y psicólogos y tomó medicación durante años "pero nunca le dieron un diagnóstico".

RELACIONADAS Espeluznante crimen de un niño genera reacción de ira By Bruno Scelza Espeluznante crimen de un niño genera reacción de ira Espeluznante crimen de un niño genera reacción de ira Vieron al niño asesinado con adolescente detenido By Mateo Vazquez Vieron al niño asesinado con adolescente detenido Vieron al niño asesinado con adolescente detenido

En el predio de Neptunia Norte ahora abandonado, hay una casa de material al fondo, donde vivían Carlos, Sonia y el adolescente formalizado. En el frente, uno de sus hijos se había construido una pequeña vivienda de madera. Carlos perdió su trabajo hace poco tiempo y se dedica a reciclar materiales.



Al adolescente fue internado en un hogar del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) mientras se lleva a cabo la formalización.