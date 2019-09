Padrastro abusó 11 años de una menor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ocurrió en Rivera. Su padrastro, de profesión carpintero, comenzó a abusar de la niña desde que ésta tenía cinco años. El infierno para la hoy adolescente duró 11 años. El acusado enfrenta hoy una prisión preventiva por 120 días.

La adolescente relató a la Justicia de Rivera que, cuando cumplió 11 años, su padrastro comenzó a violarla. La última vez que sucedió fue durante la Semana de Turismo de este año.



El portal de noticias Ecos, citando a fuentes policiales, consignó que la adolescente trataba de ir a ver a la madre cuando no estuviera su padrastro, pero esa semana de vacaciones, cuando fue a visitarla, justo estaba él.



La menor había concurrido a hacer la denuncia en agosto de 2019 luego que le contara a su novio el calvario que vivía y éste la impulsó a contar la verdad. Sin embargo, ella no lo pudo hacer. “Comenzó a llorar y no se animó a decir nada por temor a lo que le pudiera pasar a su madre que, aparentemente, no sabía nada”, dijo la fuente, según el portal.



El miércoles 18, la adolescente fue a la Policía a radicar la denuncia, acompañada de su novio, pero también de su tía y su primo. Finalmente, la Justicia condenó ayer al hombre a una de pena de prisión preventiva de 120 días por reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor y abusos sexuales agravados.