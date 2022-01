"Operativo retorno" con "balance positivo"; ayer se registró pico de más de 2.500 vehículos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las fiestas de Año Nuevo, ayer domingo tuvo lugar la denominada "operación retorno". En ese momento, miles de personas que se encontraban pasando los días libres en el interior del país, retornaron a la capital.

"Ayer el retorno estuvo mucho más tranquilo, si bien hubo un gran volumen de vehículos. Tuvimos un pico de más de 2.500 vehículos a las 21:00 horas", indicó Vanesa Briozo, vocera de la Policía Caminera, en diálogo con 970 Noticias (radio Universal).



La velocidad de circulación fue "normal", de aproximadamente 60 kilómetros por hora, "salvo en el tramo entre Parque del Plata y el peaje de Pando", donde la movilidad era más lenta, indicó Briozo. "Pero en general estuvo bastante fluido", agregó.



Si bien el operativo se levantó entre las 23:00 y las 00:00 de ayer, en la mañana de este lunes también se registró un incremento en el tránsito con respecto a las cifras promedio.



La vocera indicó que aunque hubo siniestros graves, especialmente en el litoral del país, durante el fin de semana no se registró ningún accidente fatal. "Estamos sumamente contentos con el operativo. Hacemos un balance positivo", indicó.



Por otra parte, Briozo expresó que actualmente se lleva adelante una campaña a través de la cual no solo se controlan las espirometrías, sino también los sistemas de retención infantil, así como en el uso del celular mientras se maneja.



"Es un distractor muy importante que lo vemos cada vez más a menudo involucrado en los siniestros de tránsito. Ya desde el viernes se está haciendo una campaña donde se va a fiscalizar mucho más duro y se va a penar más el uso del celular y el no uso del sistema de retención infantil", indicó.