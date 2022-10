Operación "Fratelli": Interpol desarticula organización dedicada a clonación de autos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la denominada "Operación Fratelli", que comenzó hace prácticamente un año, el 16 de octubre del 2021, Interpol desarticuló a una banda que se dedicaba a la maniobra de moda: clonar y vender vehículos adquiridos mediante el mercado negro.

La clonación y venta ilícita de vehículos ha desvelado a las autoridades desde hace varios meses. Mediante ofertas en Marketplace, sin mediador legal, las víctimas de este tipo de engaños acceden a ofertas irresistibles y compran vehículos mediante negociaciones poco confiables: de noche, en un punto de encuentro a mitad de camino, pago al contado y sin mucho tiempo para pensarlo dos veces.



Después, en un control policial de rutina, o tras una alerta de las cámaras de tránsito, o en el marco de un operativo de investigación, o al regularizar la documentación ante una intendencia, el flamante propietario recibe la noticia de que compró un auto clonado: los documentos son falsos.



Por si no fuera poco, a excepción de algunos casos puntuales, casi la totalidad de estos compradores y víctimas del delito terminan formalizados por un delito de receptación. Es decir que, en el mejor de los casos, cumplen las medidas de la libertad a prueba: ir a firmar cada semana a la seccional, realizar trabajo comunitario y no salir del país. Además, durante cinco años tendrán antecedentes.



Mientras que los ideólogos del crimen son pocas veces detenidos. Entre fiscales se percibe que muchas veces son las “víctimas” las que pagan este delito y no “los ideólogos”.



La Operación Fratelli fue llevada adelante por el Departamento de Investigaciones y Análisis de Tráfico Automotor de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (Dglcco) e Interpol, con el objetivo de desarticular a organizaciones de esta especie, dedicadas a la clonación y comercialización de vehículos.



En esta oportunidad, el trabajo de las autoridades logró establecer el funcionamiento de una organización de clonación y comercialización de vehículos en Montevideo, compuesta por cuatro personas, informó el Ministerio del Interior.



El modus operandi de la banda consistía en comprar, por un lado, vehículos siniestrados con su respectiva documentación (legal) y, por otro, vehículos producto de hechos delictivos a valores muy bajos, entre $ 40.000 y $ 60.000, en el mercado negro.

A partir de eso, llevaban a cabo la "clonación" de las piezas de identificación vehicular para darle una apariencia legitima al automóvil robado. Tras realizar cinco allanamientos en diferentes zonas de Montevideo -la mayoría en el barrio Villa Española- se recuperaron ocho vehículos robados y se incautaron "herramientas sofisticadas para implementación de clonación vehicular, lector de número de chasis y una máquina de grabado de chasis", explicó el Ministerio del Interior.



Los cuatro integrantes de la organización son dos personas de 27 años, una de 33 y otra de 60, y fueron imputados por la Justicia, disponiéndose como medida cautelar la fijación de domicilio sin opción a modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal, y la obligación de presentarse una vez por semana ante la seccional policial de su domicilio.