Oleada de robos en la Barra pone en jaque a los vecinos

"Se descontroló totalmente la seguridad en Punta del Este, en La Barra sobre todo, más específicamente en Montoya. En las vacaciones de invierno no hubo una casa que no robaran. En la semana última de las vacaciones de invierno de Uruguay, en la calle paralela al bulevar Jaureguiberry, la que va al Mantra, robaron a todas las casas. Es como la mafia organizada. No es un ratero de gallinas", se escucha en un audio que circula por WhatsApp en estos últimos días en Maldonado.

El País recibió por distintas vías el mismo audio, cuyo autor no se identifica salvo por su condición de propietario de una vivienda de la zona de Montoya.

Este sábado, un agente inmobiliario de La Barra reconoció al autor del audio como uno de sus clientes: "Es Néstor, un propietario argentino. Tiene su casa en la zona y fue robado varias veces. Incluso le robaron a los que, en dos oportunidades, le alquilaron la casa", aseguró el empresario a El País. "La situación está muy difícil y lo que se explica en el audio es verdad".

Joaquín, ingeniero uruguayo que también vive en La Barra, sostuvo: "Los malandras están de fiesta". Él mismo denunció una serie de robos registrados en las últimas semanas. En su zona y otras fueron víctimas de la inseguridad en múltiples oportunidades.

Joaquín sostuvo que él y otros amigos están pensando en vender sus propiedades si la situación de seguridad no mejora.

El empresario inmobiliario aseguró que en más de una ocasión ayudó a Néstor a resolver algunos problemas que sufrió cuando los delincuentes entraron a su casa.

"La verdad que esto no da más. Estamos pensando seriamente en vender porque estamos ahí en un grupo de WhatsApp de vecinos de la zona y están todos muy preocupados", dijo Néstor, que en diálogo en El País ayer confirmó que el audio era de su autoría.

En esa grabación llega a comparar la situación actual de Uruguay con lo que se vivió en Venezuela años atrás y vaticinó que estaríamos en el camino de Chávez: "como Venezuela, porque están votando leyes que protegen a los delincuentes y perjudican a los que bancan los impuestos y los servicios y laburan", afirma. Además, critica duramente al gobierno pidiendo que se organice una protesta fuerte sobre este tema ante el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Maldonado.

"Esto se va a la m... Hay gente que no quiere ir más a Punta del Este porque le robaron y porque se está corriendo la bola", añade el hombre identificado como Néstor.

"Los inquilinos a los que les alquilé no quieren volver más. Llamé a dos y ninguno quiere ir más. Por mi lado estoy discutiendo con los vecinos porque quiero poner púas en las medianeras. Se fue a la m... el remanso de paz que era", continúa el audio en donde el autor asegura que continuará haciendo ruido hasta que las autoridades le presten atención.

"Voy a poner sensores externos que me van a costar un huevo. Voy a poner rejas en todas las ventanas, voy a cerrar el fondo con palos", agrega, para enseguida confesar que está muy "bajoneado".

Según el vecino, hasta el momento, cada vez que ha intentado llamar la atención de las distintas autoridades no ha tenido éxito.

"Estoy instando a los uruguayos a que hagan algo, lo que pasa es que en el grupo de vecinos hay varios medio progre que no están tan de acuerdo con algunas de las cosas que proponemos los que queremos defender nuestros intereses", dice Néstor.