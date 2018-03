"No puedo odiar a este muchacho ni le guardo rencor", dijo novia de policía asesinado

Ana Karina aseguró que "no le guarda rencor" a Martín Bentancur, el hombre que asesinó tanto a Nelly Goyeneche como a Juan, el policía con el que en pocos días ella se iba a casar.



"Gracias a Dios que no puedo odiar a este muchacho ni le guardo rencor, gracias a mi Dios que consuela mi corazón, me da de su paz y guarda mi corazón con su Presencia", escribió la prometida del hombre a través de su cuenta de Facebook.

Ana Karina llevaba ocho meses de relación con Juan y pronto iban a casarse. Ella lo recuerda como una persona "cariñosa, tierna, sincera, con una tremenda vocación de amor y ayuda al prójimo".



"Juan no solo fue para salvar a la mujer, Juan cuando salió en esa moto pensó en hablarle a Martín seguramente y arreglar las cosas pacíficamente, transmitirle esperanza, evitar una tragedia", indicó.



Junto a la publicación, Ana Karina subió dos fotos en las que se la ve con el policía, y "así como nos ven estábamos y estaba Juan, sonrientes, felices a más no poder, y con ese recuerdo me quedo".



"Te di lo mejor de mi, sabés cuanto te amo y sabés que lo voy a seguir haciendo porque como hablábamos el domingo, te dije que todo el amor que siento por vos no entra en un te amo, por eso quería casarme con vos, porque quería toda una vida para poder darte todo mi amor, y sé que me amabas de igual forma".



El operativo de búsqueda para dar con el paradero de Martín Bentancur, el asesino de Juan Carlos Oviedo y Nelly Goyeneche. Medio centenar de policías se encuentran en la zona de Arroyo Malo para intentar dar con el paradero del hombre que, además de ser conocedor de la zona, practicaba cacería habitualmente.