Operativo por boca en Barrio Sur: "No se puede premiar la usurpación", dijo Larrañaga

Este miércoles a la mañana se realizó un nuevo operativo en el edificio ubicado en la esquina de Canelones y Convención, en Barrio Sur, donde funciona una boca de drogas. El allanamiento dispuesto por la Justicia derivó en el desalojo de las personas que allí se encontraban. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, manifestó que la intención ahora es "tapiar" el edificio.

"Se está trabajando, estamos esperando decisiones de Fiscalía. El tema es cerrar esa finca que está en estado ruinoso y que de alguna manera no se puede premiar la usurpación. No se puede aceptar la usurpación y la usurpación no puede generar título ni privilegios", explicó Larrañaga.

"Si no es muy fácil: ocupo un lugar que no me pertenece, ocupo ahí y cuando me sacan, reclamo", añadió.



De acuerdo a lo que explicó el jerarca, dijo que con los ocupantes "se genera el hurto de energía eléctrica" y "es un lugar que después termina como boca de pasta base o cualquier cosa".



"Restan decisiones de Fiscalía. La Intendencia de Montevideo (IMM) está colaborando. La idea es tapiar todo el edificio", sumó.

Larrañaga detalló que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) "puedan dar respuestas a esas personas que ahí están en riesgo".