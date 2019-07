Nueve meses de prisión a hombre que le pegaba a mujer embarazada de siete meses

Personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género I tomó intervención en un hecho donde una mujer de 19 años cursando su séptimo mes de embarazo fue víctima de violencia física por parte de su pareja.

La misma fue trasladada por personal policial al Hospital de Melo, donde fue asistida en sala de maternidad, mientras que el agresor de iniciales B.F.P.S. (de 20 años con antecedentes), fugó para no ser descubierto por la policía.

La Fiscal Letrado de Segundo Turno libró orden de detención para el mismo, como así también la custodia policial para la víctima en el Hospital.

Horas después, personal del PADO que se encontraba de recorridas en la zona norte de Melo, ubicó al hombre y se procedió a su detención poniéndolo a disposición de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género y Fiscalía actuante.

B.F.P.S. fue llevado al Juzgado Letrado donde se llevó a cabo la audiencia de formalización. Finalizada la misma, la Juez Letrado de Sexto Turno decretó su condena como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravada, a la pena de nueve meses de prisión efectiva, sin derecho a beneficio análogo.

INFORMACIÓN

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía