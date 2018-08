Nueva modalidad delictiva: roban autos con un guinche

Una nueva modalidad delictiva se instaló en Montevideo: el robo de autos con un guinche. Cuando llega la madrugada, los delincuentes se acercan a un auto estacionado y lo arrastran con una cuerda hasta ubicarlo en el camión y llevárselo.

En la madrugada del pasado 7 de agosto, Germán, seudónimo utilizado para proteger su identidad por temor a represalias, dejó su vehículo Lifan 320 de color azul estacionado afuera de su casa en Francisco Vidiella entre Bulevar Artigas y Avenida Garibaldi, en La Blanqueada.

A la 1:20 de la madrugada, los delincuentes parecieron simular el trabajo de un taller mecánico. Cuando el coche estaba llegando, algunas personas caminaban por el lugar. Con serenidad, y tomándose el tiempo necesario para ejecutar el procedimiento, los ladrones observaron el entorno y luego arrastraron el vehículo hacia el camión.

Germán se preocupó de conseguir videos que demostraran este incidente para luego denunciarlo ante la Policía. Hasta el cierre de esta edición a Germán no le habían asignado un fiscal que investigara el episodio. "En Bulevar Artigas y Garibaldi hay cámaras del Ministerio del Interior. Lo tienen que haber visto", comentó.

La víctima es socio conductor de Uber. Como este auto no cumplía los requerimientos de la empresa para trabajar, adquirió otro auto y este lo tenía a la venta. Pensó que era positivo dejarlo en la puerta de su casa ya que hay varios que hacen lo mismo en esa cuadra. "A lo sumo me podían romper el auto. Nunca me imaginé que se lo podrían robar", comentó.

Germán publicó el incidente en una página de autos robados en Facebook y luego dos personas más comentaron haber sido víctimas de este procedimiento.

"Así me robaron mi VW gol! Lo vieron arriba de un guinche y no era de la Intendencia", escribió Martín Sellanes. Hugo Rodolfo Bueno comentó que hace tres meses que intentaron robar una camioneta bajo la misma modalidad en Garzón.

El año pasado se registró el robo de un Suzuki Celerio gris en Parque Batlle. En la medianoche del 28 de junio, en la esquina de Lepanto y Rivera unos hombres ataron el vehículo con una cuerda y lo guincharon.

Hasta ese momento, la Policía no había recibido denuncias por robos de ese estilo en la capital, informó Subrayado en ese momento. En Maldonado ya se había registrado algún hecho.

Lifan: el vehículo, que estaba a la venta, pasaba la noche afuera.

Parque Batlle.

Un informe de la fiscalía sobre el robo de vehículos señala que la seccional policial de Parque Batlle es "donde más se denuncian hurtos de vehículos de la ciudad de Montevideo".

Leonardo Traversa, presidente del grupo Vecinos en Alerta Parque Batlle, comentó que el robo con guinche es algo que se está viendo como una maniobra "más frecuente", según los reportes que recibe a diario a través de decenas de grupos de WhatsApp.

"La rotura de vidrios está a la orden del día. La zona donde más se denuncia es Simón Bolívar, Palmar y Enrique Pouey", comentó Traversa quien recopila información de 370 familias interconectadas en 46 cuadras de este barrio.

Traversa agregó que, además de los robos "típicos"como llevarse el vehículo o la rotura de vidrios para intentar sustraer lo que está en su interior, se suma otra modalidad: la del robo de combustible. Algunos talleres mecánicos corroboraron esta nueva modalidad delictiva, según una nota divulgada por El País el mes pasado. El procedimiento tiene dos fórmulas: la perforación del tanque del vehículo, o cortar con una trincheta los caños por los que corre el combustible.

Los dueños de los vehículos se dan cuenta porque se quedan sin combustible de manera repentina, o cuando van a echar nafta se percatan de que el tanque está agujereado.

Otro fenómeno delictivo es el hurto de partes de los coches. Según supo El País, en otros puntos de la ciudad se llevan baterías de vehículos.

Seguros.

El Ministerio del Interior informó que el año pasado robaron 15.224 vehículos: 41 por día. Las aseguradoras vieron un incremento en la ola delictiva contra los autos y camionetas en el primer semestre de este año en un 45%, informó El Observador. Solo de automóviles hubo 1.641 denuncias.

Muchos de estos coches parecen irrecuperables para los uruguayos. Más de la mitad de los autos robados en 2017 no tenían seguro, según cifras de empresas aseguradoras a las que accedió El País divulgadas en abril. Se trata de 8.881, en su mayoría motocicletas.

Las marcas de vehículos por las que más hubo reposición o reintegro económico en Uruguay en 2017 fueron, en este orden, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Suzuki, Nissan y Hyundai, según cifras de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea). Los seguros no se contratan sea por razones económicas o porque los dueños de los vehículos estiman que nunca serán víctimas de robos, dicen fuentes del sector.