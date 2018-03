"Fue una noche de furia, la gente está con miedo hasta que el asesino no aparezca" 

"Martín es un gurí que se crió en la zona de Arroyo Malo, dónde ahora lo están buscando. Un gurí que tenía su pareja, su nena, suegra con la que compartía la vida" recuerda Mario Bandera, el alcalde de Quebracho.

Martín es Martín Bentancur, el joven de 32 años que ayer mató a su exsuegra y a un policía, prendió fuego la casa y maquinaria de la pareja de su exmujer y se dio a la fuga. El grupo GEO aún lo está buscando.



En declaraciones a Informativo Carve, el alcalde aseguró que la comunidad sigue con miedo y esperan que el homicida sea atrapado pronto. "Nos vemos doblemente afectados, por lo que pasó, por la gente que mataron y por este muchacho involucrado" dijo.



"Nos cuesta creer haber tenido que sepultar a Nelly. Nos cuesta tener que acompañar a un policía joven que tenía toda la vida por delante. No lo entendemos. No entendemos lo que pasa por la cabeza del ser humano" agregó Bandera y contó que el sepelio de Nelly Goycochea estuvo escoltado por varios efectivos del Ministerio del Interior. "Mucha gente está con miedo y ayer existía la posibilidad que el muchacho aparezca (en el sepelio). Tenía su lista de gente imaginaria para matar. El sepelio fue algo fuera de lo normal. El panteón estaba lleno de policías entre las tumbas, con helicópteros, un drone sobrevolando la zona evitando que el muchacho se arrimara" contó.



Bandera confirmó que la expareja del asesino y la familia de su actual pareja están con custodia permanente y en un lugar reservado.



"Quiera Dios lo encuentren rápido para que no siga con este raid. No lo han encontrado ni vivo ni muerto".



El alcalde consideró insuficiente la cantidad de efectivos en la zona y dice que es un reclamo permanente de la comunidad. Mientras Juan Oviedo intervenía en el caso, otros dos efectivos se encontraban en un accidente de tránsito y una cuarta oficial estaba en la seccional tomándole la denuncia a Valeria y protegiéndola del atacante.