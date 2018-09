Mutilaron la nariz de un joven de 22 años

Tres delincuentes participaron en la mutilación de la nariz de un joven de 22 años el domingo en el barrio Artigas de Mercedes, Soriano. "Esto es el Lejano Oeste.Tiene que pasar algo para que recién venga la Policía", lamentó Jorge Fernández, un funcionario municipal con 30 años de antigüedad, quien fue sorprendido junto a su hijo cuando llegaban a su casa luego de ver un partido de fútbol.

En Artigas e Ituzaingó tres hermanos apodados "Los Patitos", quienes además son vecinos de las víctimas, aparecieron con machetes y varillas. A su hijo le provocaron un corte profundo que afectó su rostro. "Le mutilaron la nariz. Cuando llegamos al hospital lo vio un cirujano que hizo la intervención. Mañana (por hoy) lo ve un otorrinolaringólogo y decidirá derivarlo a Montevideo. Los delincuentes le arrancaron la mitad de la nariz y no logra revascularizar", dijo.

Fernández contó que a él lo tiraron al piso e intentaron asesinarlo. "Si no corro la cabeza, me matan de un machetazo. Apareció un muchacho que les tiró la moto encima. Si no aparecía, hoy no estaría acá", dijo.

Respecto a los agresores, la víctima aseguró que son adictos a la pasta base. "Ya le perforaron el riñón a un muchacho en otro incidente, y con mi señora hemos radicado nueve denuncias pero la Policía dice que nada puede hacer", reflexionó. Ayer de tarde, el principal agresor se entregó a la Policía.