Murió policía que estaba en CTI tras intento de suicidio; 18 uniformados se quitaron la vida este año, dice sindicato

Esta madrugada falleció un policía de Río Negro que estaba internado en el CTI desde octubre, cuando intentó suicidarse, informó la presidenta del Sindicato Policial (Sifpom), Patricia Rodríguez.

En un comunicado, el sindicato destacó que Sergio fue "otro trabajador que no pudo tolerar la persecución laboral".



"El mensaje debe ser fuerte y claro a esos malos mandos que terminan enfermando policías. La impunidad se acaba con la denuncia. Y al Ministerio (del Interior) pedirle que no solo forme su personal en su carrera funcional, que también los forme para saber lidiar con personal, no todos están capacitados para tener gente a cargo, pese a tener grado", apunta la agrupación.

En este sentido, sentencia que "la empatía, la humanidad, el don de gente no se obtiene con grados".



"Que una profesión tan noble, no se siga transformando en mandos nostálgicos que piensan que presionar, hostigar y enfermar a sus policías es la manera de conducir", concluye.



Rodríguez dijo a El País que, según el recuento del sindicato, ya van 18 policías que se quitan la vida este año, más tres operadores penitenciarios.