Mujer grave tras recibir un golpe en la cabeza de su expareja

Una joven de 20 años se encuentra en grave estado tras ser golpeada con un hierro en la cabeza por parte de su ex pareja ofuscado porque la mujer le puso fin a la relación.



La víctima de este acto fue trasladada al Hospital de Tacuarembó para una mejor atención y fue operada encontrándose en este momento en CTI debatiéndose entre la vida y la muerte.



El hecho de violencia se originó en la madrugada de ayer viernes en una calle del Barrio Artigas cuando el hombre de 21 años enfrentó a su ex pareja de 20 para intentar recomponer la relación amorosa, cosa que al negarse la joven de 20, el agresor le aplicó un fuerte golpe en el cráneo con un hierro (una uña saca clavos) para dejarla desvanecida en el piso y abundante sangrado.



Trasladada al Hospital Salto, se decidió derivarla al Hospital de ASSE de Tacuarembó en la misma madrugada para su operación neurológica dada la gravedad de la lesión.



Mientras tanto el responsable de este ataque fue detenido ayer en un establecimiento en jurisdicción de la seccional 9ª de Paysandú y trasladado a Salto por la noche. Esta mañana será puesto a disposición de la justicia.



La Junta Departamental reclama que reabra el Refugio Transitorio para víctimas de violencia doméstica que cerró el Intendente Andrés Lima y que funcionaba desde 2013. Hace dos años el centro dejó de atender a mujeres con riesgo de vida así como a los hijos menores de edad “por el solo hecho de que era un proyecto de la administración anterior”, dijo Alberto Villasboas, Presidente de la Junta Departamental.



Villasboas responsabilizó al Intendente Lima de haber cerrado ese refugio y adelantó que la semana próxima en ocasión de un homenaje a las edilas mujeres en ese ámbito, se planteará el ejecutivo departamental volver a habilitar ese refugio. En Salto no existe ni a nivel departamental ningún local que proteja a víctimas de violencia doméstica ni por parte de la Intendencia ni del Mides.