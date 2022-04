Mujer dijo haber matado a su pareja tras golpearlo y lanzarlo de un cuarto piso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer de 61 años confesó haber matado a su pareja, de 74 años, tras golpearlo con una maceta (tipo de martillo) y lanzarlo desde el cuarto piso de un edificio de viviendas de jubilados en Colonia del Sacramento, informó a El País Jhonny Diego, jefe de Policía de Colonia.

"Conmocionó a la sociedad coloniense porque son cosas que no se las espera", graficó Diego sobre el impacto que generó la noticia a nivel local. Ambos eran conocidos en la zona e incluso habían sido vistos juntos en un evento de ayuda social.

Ayer sobre las 14:30 la vecina de abajo del complejo de viviendas llamado “Parque Jubilados 3” denunció al 911 que había una persona tirada en su patio, presuntamente muerta, y que esta se habría caído de un piso superior. Los efectivos constataron que el hombre adulto había fallecido.



Una vez en el apartamento de arriba, en el cuarto piso, la mujer de 61 años declaró a los agentes en un principio que no sabía lo que había ocurrido porque ella estaba durmiendo. Contó que se había levantado al baño y que no sabía que el hombre había caído.



El edificio está en avenida González Moreno y Domingo Baqué, próximo al estadio de Plaza Colonia, en una zona bastante cercana al centro de Colonia del Sacramento.



Tras inspeccionar el apartamento, los policías sospecharon porque identificaron un goteo de sangre en la habitación anterior al balcón y cerca de allí encontraron una maceta. Además, en el balcón habían manchas de sangre después de un presunto roce.



A partir de estos indicios de que la historia sería otra, la mujer fue conducida a la comisaría donde contó que lo había "golpeado con una maceta" al hombre de 74 años porque estaba "harta de la violencia doméstica que él ejercía contra ella", dijo Diego. Posteriormente, la mujer agregó que lo "empujó y lo tiró para abajo", agregó.



Consultado sobre si existían denuncias previas contra el hombre, el jefe policial dijo que no había "ninguna denuncia" de violencia de género en su contra. Ambos no tenían antecedentes penales. Vecinos declararon que no tenían conocimiento de que existieran casos de violencia en esa casa.



La fiscal del caso dispuso que se hiciera una pericia psiquiátrica a la mujer y está previsto que este martes se realice una audiencia de formalización con las pruebas recogidas.



Fuentes policiales indicaron a El País que la mujer pasó las últimas horas sin ningún sobresalto por lo sucedido, y no notaron que haya estado apesadumbrada.