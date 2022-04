Mujer de 77 años fue agredida por delincuente que intentó abusar de ella y le robó dinero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minutos antes de las diez de la mañana de ayer una mujer de 77 años fue agredida por un delincuente que intentó abusar sexualmente de ella y luego le robó dinero. El hecho ocurrió en una casa de Pocitos, a pocas cuadras de la Plaza Viejo Pancho, una zona “relativamente tranquila”, según la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía.

La mujer que protagonizó el hecho trabaja en la casa como limpiadora y va una vez a la semana. Cuando estaba ingresando en la mañana de ayer fue sorprendida por un hombre que tenía la cara tapada. “Yo cuando voy a entrar, siempre, hasta cuando barro la vereda, cierro la puerta. Y también miro para los costados. Pero esta vez no vi venir a nadie. No sé de dónde salió, capaz estaba en la acera de enfrente”, explicó la mujer.



Cuando el hombre se aproximó a ella le tocó la espalda y, en cuestión de segundos, la empujó hacia adentro de la casa. “Con la capucha, casi hasta los ojos, y un tapabocas puesto, no me miraba de frente, y en vez de decirme lo que quería hablando, solamente me mostraba con los dedos que quería plata”, dijo.



Después de dar un paseo por la casa en búsqueda de dinero y alhajas, el delincuente llevó a la mujer hasta uno de los cuartos de la casa y allí ocurrió “lo más desagradable”.

“Cuando vio que no había nada allí para robar se abrió el pantalón y me dijo ‘acostate’, a lo que le pedí por favor que no. Luego le dije que le daba todo lo que tenía en mi mochila, también le repetí que tengo 77 años”, contó la mujer angustiada.



En ese momento, ella logró empujar al delincuente y bajar las escaleras corriendo. “Llegué hasta abajo y me quedé sentada en el último escalón agarrándome el pecho. Ahí creo que él se asustó y se fue corriendo para la cocina”, dijo.



Minutos más tarde el delincuente se fue y la mujer llamó a la Policía. Lo llamativo para la mujer fue que durante el hecho dos efectivos se encontraban en la esquina, a pocos metros de la casa, porque habían recibido una denuncia por dos personas que estaban durmiendo en la calle. El hombre no fue detenido tras el hecho y se dio a la fuga.

Según un policía de la seccional 10a -correspondiente a la zona- que pidió no ser identificado, “en general” las personas que viven en las inmediaciones “están conformes” con la seguridad del barrio. “Hemos retomado el vínculo que habíamos perdido con la sociedad civil allí”, dijo.



En tanto, vecinos de la zona consultados por El País estuvieron de acuerdo en que no se trata de un lugar inseguro, pero sí reconocieron que “es habitual” que se den hechos puntuales.



“Yo me entero porque vienen a cambiar la cerradura acá, pero tampoco es que haya una oleada de robos ni nada por el estilo”, explicó por su parte José, que tiene una cerrajería a dos cuadras de la casa que fue robada en le día de ayer.

En tanto, la alcaldesa del Municipio CH, Antía, sostuvo: “Lo cierto es que no recibimos muchas denuncias por inseguridad en Pocitos particularmente, como sí lo hacemos de otras zonas como Buceo o Parque Batlle”. Según ella, el barrio en donde ocurrió el hurto e intento de violación “es muy transitado por los bares que están abiertos durante la noche y la presencia de un supermercado grande”. Por eso consideró que el hecho se trató de “un caso aislado”.



“Nosotros sabemos que la inseguridad es una de las cosas que más preocupa a la gente y algo que ocurre en todo Montevideo”, aseguró sin embargo la jerarca.



Además, dijo que en los alrededores de la Plaza Viejo Pancho “sí existe un problema” vinculado a las personas que duermen en la calle. “Hay un reclamo casi constante de parte de los vecinos porque las personas utilizan los espacios públicos para dormir y eso se suele manejar con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la intendencia”, explicó.