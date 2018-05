Muerte de comerciante en Salto; Lima pedirá reunión con Vázquez

Otra vida se cobró la delincuencia en Salto. El jueves de noche, un modesto comerciante del populoso barrio Salto Nuevo fue ultimado a tiros por un rapiñero que pretendía robar el dinero de la caja. La víctima, un almacenero de 46 años, estaba con su esposa —que también recibió un disparo en un brazo—, una hija y su pequeño nieto. Al ver lo que sucedía, la madre corrió para encerrarse en el baño con el niño.

El asalto al local, ubicado en la calle Juan H. Paiva, se produjo sobre las 22:30. Un individuo llegó revólver en mano exigiendo dinero y disparando hacia el techo para intimidar al dueño de casa. El almacenero, Néstor Enrique de Mattos, accedió en principio y le entregó unas monedas, al tiempo que se trabó en lucha con el delincuente.

En el forcejeo, la víctima del atraco recibió un tiro y cayó al piso boca abajo, oportunidad que fue aprovechada por el asesino para rematarlo con un disparo en la espalda ante los desesperados ruego de su esposa, a la que hirió en el brazo.

Inmediatamente, el comerciante fue asistido por vecinos y uno de ellos lo trasladó en su vehículo hasta el Hospital de Salto, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Marcha de repudio.

En la tarde de ayer, vecinos convocados por las redes sociales se manifestaron frente a la Plazoleta Benito De Paula, a tres cuadras del lugar del sangriento atraco, y por momentos cortaron la circulación vehicular para reclamar por seguridad.

Para hoy está prevista una gran concentración en la zona de La Gaviota, en la intersección de Ruta 3 y la avenida Wilson Ferreira Aldunate, punto de ingreso a la planta urbana. Los convocantes exhortaron a concurrir para cortar el tránsito.

Lima ante Vázquez.

Mientras tanto, sobre el mediodía de ayer, en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto, el consejo directivo se reunió con el intendente Andrés Lima y referentes de instituciones sociales para analizar la situación y coordinar acciones para reclamar por mayor seguridad en el departamento.

La ciudad asiste a un incremento desmedido de rapiñas y atracos que han costado ya dos vidas de comerciantes en lo que va del año. A eso se suma la muerte de un rapiñero que fue sorprendido en un galpón por el dueño del negocio.

Según informaron participantes de esta reunión, el intendente Lima, que no ha sido recibido por el Ministro del Interior ni por el Director Nacional de Policía, anunció que el próximo jueves tenía pactada una reunión con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; pero ante la gravedad de la situación prometió que hará gestiones para ser recibido por el presidente Vázquez para plantear el reclamo generalizado de la población por mayor presencia policial.

"En Salto hay cinco barrios feudalizados"

El jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, dijo que "la situación en Salto es difícil como en todo el país. Salto no escapa a la ola de violencia y aún no está bien ensamblado el nuevo Código del Proceso Penal en las actuaciones de los fiscales con nosotros (...). Han cambiado las reglas de juego y debemos tener otros comportamientos", dijo.



El jerarca expresó que este código es "mucho más benévolo" que el anterior, y mucho más garantista.



En diciembre pasado, Oldemar Avero había declarado que en Salto "hay varios barrios considerados de contexto crítico", de los cuales cinco están "feudalizados".



"Eso quiere decir que no ingresan ambulancias, ni taxis, ómnibus, ni ningún otro servicio público", aseguró.