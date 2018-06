"La movilización frente a la casa de Vázquez fue impresionante y no hubo respuesta"

Ayer lunes cientos de vecinos colocaron pancartas, velas y banderas sobre el portón de la residencia del presidente Tabaré Vázquez, en el Prado. Es que allí, a pocos metros, el fin de semana fue asesinado Mateo Urtiaga, un joven de 20 años.

Los vecinos del Prado piden mayor seguridad y reclaman justicia por Mateo. La concentración duró cerca de una hora y se llenó de cánticos y aplausos. "¡Ni un hijo más! ¡Ni un hijo más!", gritaban.



Esta mañana, en diálogo con Informativo Carve, la concejala del Municipio C, Alejandra Britos, dijo que "la movilización frente a la casa del presidente fue impresionante" y sin embargo "no hubo respuesta de nada".

Britos opinó que el tema de la seguridad pública "no es un tema de banderas o de partidos políticos", y que "la solución al tema de la seguridad tiene que estar ya".

"El Prado ha sido muy atacado en estos meses, hace un año rapiñaron a una vecina a golpes y terminó falleciendo", recordó la concejala.

Y agregó que "hay gente dentro del oficialismo que sigue mirando para el costado". Reclamó, además, la necesidad de formar "una comisión de seguridad ya".

Mateo Urtiaga volvía a su domicilio caminando, tras haber estado en casa de su novia la noche en que celebraban el cumpleaños de su cuñado. Sobre las 2:20 de la madrugada del sábado se escucharon disparos. El jóven fue herido en el tórax y en el cuello por un desconocido que circulaba en bicicleta.



El fiscal Juan Gómez, que investiga el caso, dijo que aún no está claro qué desencadenó el episodio. "Si el móvil fuera una rapiña, no se consumó porque (a Mateo) no le faltó el celular, ni la billetera, ni dinero", indicó ayer a Canal 4.