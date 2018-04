Más de la mitad de vehículos robados no tienen seguro

Más de la mitad de los autos que fueron robados en 2017 no tenían seguro, según cifras de empresas aseguradoras a las que accedió El País. En total fueron 6.343 los propietarios que obtuvieron un reintegro económico o un vehículo similar al que les robaron.

El Ministerio del Interior informó en enero que en Uruguay robaron 41 vehículos por día, en total 15.224, entre autos, motos, camionetas y camiones. Estos datos muestran que se robaron dos vehículos por hora. Es decir, 8.881 de estos vehículos no tenían un seguro: un 58%, según datos del Banco de Seguros del Estado, FAR Seguros y de las compañías privadas agrupadas en la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea).

Si bien no hay estudios sobre qué tipo de vehículos no son los más asegurados, fuentes del sector comentaron que en su mayoría son las motos.

Guillermo Porras, vicepresidente del Banco de Seguros del Estado, dijo a El País que estos vehículos deberían tener el SOA (Seguro Obligatorio de Automotores), que cubre la responsabilidad civil en caso de, por ejemplo, cuando se atropella a alguien. Pero no cuentan con una cobertura de robo, que se aplica en estos casos.

El jerarca del BSE opinó que hay distintas razones que motivan a los dueños a no adquirir un seguro por robo. Un motivo persigue la misma lógica cuando alguien no pretende sacar un seguro médico al viajar a otro país. "Piensa que no se va a enfermar […] Son decisiones individuales", indicó. En esta misma línea agregó: "¿Cuánta gente tiene asegurada su casa contra incendio? Todos suponemos que no se nos va a incendiar la casa. Supongo que son las restricciones presupuestales o de otro tipo", agregó.

Menos robos.

Tanto el gobierno como las aseguradoras muestran una tendencia a la baja. El Ministerio del Interior aseguró que hubo una disminución de 4% en relación a 2016.

Estadísticas de la Audea, que nuclea a la mayoría de las compañías privadas, muestran un descenso del 7% del 2016 al 2017: pasó de 3.062 a 2.867. Las del Banco de Seguros muestran una disminución desde el 2014.

Las marcas de vehículos por las que más hubo reposición o reintegro económico en Uruguay en 2017 fueron, en este orden, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Suzuki, Nissan y Hyundai, según cifras de Audea.

Ladrones abandonan muchos coches y los queman. Foto: Archivo El País

Fuentes del sector creen que esto puede deberse a distintos motivos. Uno de ellos es que los autos más modernos tienen llaves más sofisticadas para la apertura de las puertas.

Si bien en general se registra menos interés en los delincuentes en robar coches, cuando desean hacerse con uno lo hacen a mano armada. Y la razón de que los fabricantes desarrollen llaves con más seguridad puede ser uno de los motivos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alertó sobre el crecimiento de esta modalidad en septiembre del año pasado: "Lo que se está produciendo es una pérdida de respeto a la vida. Ahora está el robo de autos mediante rapiñas, y no por hurto". La cartera creía que había una acción premeditada de una o varias bandas.

El proceso.

Luego de que ocurre el robo de un vehículo y pasan 30 días, y el propietario recurre a un asegurador, se crea una carpeta electrónica. El dueño del coche debe presentar la denuncia del siniestro y documentación del vehículo. Luego, los peritos de la compañía toman información sobre cómo ocurrió el robo y evalúan que no haya falta de pago de la póliza.

Las aseguradoras pueden reponer el vehículo o reintegrar su valor económico. Esto depende de las condiciones que se acordó previamente.

"Siempre hay diálogos en los que se busca satisfacer al asegurado de la mejor manera posible", dijo a El País Mauricio Castellanos, director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea).

En cualquiera de los dos casos, la compañía pide al asegurado que si el auto llega a aparecer, el vehículo robado pase a ser propiedad de la empresa en cuestión. "Puede aparecer en un pajonal o tirado en una ruta", comentó.

Si antes de los 30 días el vehículo aparece y cuenta con daños que son reparables, pasa a ser reparado.

Hay aseguradoras que exigen al propietario de los vehículos que instalen ciertos tipos de dispositivos de seguridad si es que no cuentan con ellos. Los que sí los tienen cuentan con una bonificación en las cuotas a pagar.

Parque Batlle, el lugar donde más roban autos

En Montevideo, el lugar donde más se registran robos de vehículos es en Parque Batlle. Lo asegura un informe de la Fiscalía General de la Nación, publicado en 2016.

"La Seccional 9a de policía (ubicada en el Estadio Centenario), perteneciente a la Zona policial II, es la seccional donde más se denuncian hurtos de vehículos de la ciudad de Montevideo; en dicha jurisdicción está comprendido el barrio residencial Parque Batlle", señala el informe.

El lugar es "propicio para el estacionamiento" debido a su gran extensión, a que no es zona de estacionamiento tarifado, hay árboles protectores de la luz solar y los delitos se cometen "sin esfuerzo y sin arriesgar demasiado".

Debido a la cantidad de actividades rutinarias, esta zona cuenta con la pista de atletismo, el Velódromo y dos estadios de fútbol más pequeños. "Cuenta con amplios bulevares y avenidas propicias como rutas de escape", según describe el informe realizado por la Fiscalía.

Cuidacoche designado. Leonardo Traversa, presidente de la organización Vecinos en Alerta Parque Batlle —que reúne a 370 familias en 46 cuadras— dijo a El País que en los grupos de WhatsApp ya casi no se reportan los hurtos a vehículos "porque es cosa de todos los días y no asombran". Lo que sí se comentan son los rapiñas porque implican un grado de violencia que amerita a avisar a los vecinos.



Hartos por la cantidad de vidrios rotos de vehículos y los "seudocuidacoches" que intentan robarlos todos los días, estos vecinos ingeniaron un plan en mayo de 2015: elegir a su propio cuidador, que sea de confianza y tengan un buen vínculo. Esta idea se replicó en 12 cuadras, por lo que hay 12 cuidacoches designados.



Traversa comentó que buscaron respaldo en la Intendencia de Montevideo y en la seccional policial para replicar esta idea en otros puntos del barrio, pero no hubo apoyo. "El vecino se cansa", indicó.

Una app lleva más de 100 reportes en 2018

Además de las denuncias policiales, hay miles de personas en Uruguay que utilizan CityCop, una aplicación de denuncia ciudadana disponible para Android e iOS.

En lo que va del año, los usuarios ya han hecho más de 100 reportes.

En 2015, hubo más de 300. En 2016 y 2017 superaron los 100. Nadim Curi, director de este servicio, cree "que se alcancen o incluso superen los niveles de 2015".

Foto: Archivo

El servicio, presente en algunas ciudades de América Latina, tiene 220.000 usuarios, que han generado más de 360.000 alertas por episodios de inseguridad.

Además de robo de vehículo, la persona puede reportar si hubo un homicidio, robo a una casa, a un comercio o si ve a un sospechoso. Además, se puede reportar sitios donde se venda droga o si hay un ataque vandálico en determinado lugar.