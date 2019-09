Ministerio del Interior registra cinco menores ausentes en el mes de agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer por la mañana la versión digital de El País informó que siete menores se encontraban ausentes desde inicios del mes de agosto, según la lista que difunde el Ministerio del Interior en base a información suministrada por las fiscalías.

En su página web, la cartera pedía colaboración para poder encontrarlos.



A las 15:00 horas de ayer, una fuente del gobierno informó que dos de los niños habían aparecido. Uno de los ellos, de tres años, se encontraba con su padre y ahora lo tiene su madre. Esta concurrió a una audiencia judicial con el niño. El otro niño, de 13 años, ya está con su familia. Ambos fueron eliminados de la lista de personas ausentes del Ministerio del Interior. Restan cinco menores sin paradero conocido.



Estos casos no están relacionados entre sí. Es habitual que menores ausentes retornen a sus hogares y las familias no retiran la denuncia de su desaparición, se explicó.



De los cinco menores que resta hallar, tres se fugaron de hogares abiertos del INAU, dijo el informante.



El listado de Interior se elabora en base a pedidos de la Justicia, la que otorga los datos de la persona buscada. Funcionarios de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol arman una ficha con una foto.



Según la fuente gubernamental, ese listado siempre está actualizado.



Los siguientes son los cinco menores ausentes de su hogar: 1) Ayelén Álvarez, de 15 años. Falta de su hogar desde el 2 de agosto pasado. La última vez que se la vio fue en su domicilio en Montevideo. Mide 1,50 metros y es de complexión física gruesa. Su color de pelo es negro, lo lleva por debajo de los hombros. Tiene una cicatriz de quemadura de caño de escape de moto en pierna derecha, sobre el tobillo. Según la fuente, Ayelén estaba internada en un hogar abierto del INAU.



2) Nicolás Blanco, 16 años. Se encuentra ausente desde el 13 de agosto. Mide 1,70 metros y tiene complexión delgada. Tiene el pelo castaño y ojos marrones. La fuente expresó que Nicolás tiene problemas psiquiátricos y que su madre pidió su internación en el INAU.



3) Tiziana González González, de 13 años. Se fue del hogar “Magnolia” del INAU el miércoles 4, según dijo su madre, Valeria González a El País. Mide 1,55 metros y es delgada. Tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro.



4) Anthony Alesanch Raña Fagúndez, de 15 años. Se encuentra ausente desde el 7 de agosto pasado. La última vez que se lo vio fue yendo al Liceo 39 de Montevideo. Mide 1,90 metros y es delgado. Tiene color de pelo negro y ojos marrones.



5) Luciana Ramírez, 16 años. El 12 de agosto pasado se fue de su casa tras una pelea con un familiar cercano, según la fuente gubernamental.

Sin autorización.

El director del INAU, Dardo Rodríguez (Partido Independiente) dijo a El País que no asoció que alguno de los niños declarados ausentes por el Ministerio del Interior se encontraban dentro del sistema de minoridad y agregó que es posible que estos se hayan ido porque están alojados en centros abiertos.



“En los hogares abiertos, los menores no están privados de libertad. No hay trancas en esos centros”, dijo el jerarca.



Los menores son alojados allí por orden judicial bajo un régimen de amparo. Se trata de que salgan lo menos posible a la calle.



En esos establecimientos son tratados por psicólogos y psiquiatras. Los niños y adolescentes pueden concurrir a la escuela o al liceo. Y cada tanto van a visitar a un familiar.



Según Rodríguez, en un descuido de un funcionario pueden irse o no regresar de las vistas a parientes. Esas situaciones, agregó, el INAU las califica de “salidas no autorizadas” y hace la denuncia a la Policía.