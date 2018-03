Ministerio del Interior pidió a escuelas de la zona donde balearon al niño que hoy no abran

Sandra Nedov, la alcaldesa del municipio D, zona que comprende a Casavalle, donde ayer balearon aun niño de 10 años que jugaba en una plaza, habló esta mañana en Informativo Carve sobre lo sucedido.



El niño fue alcanzado ayer al mediodía por una bala que no estaba dirigida a él: al lugar llegaron dos sujetos en moto y comenzaron a discutir con una mujer. Uno de ellos exigía a los gritos que la mujer retirara una denuncia, según dijeron testigos a la Policía.



En medio de esos gritos e insultos, un hombre calvo y de barba sacó una pistola y disparó hacia la mujer. Sin embargo, la bala dio en el pecho del pequeño Franco.



Nedov dijo esta mañana que "si bien Casavalle siempre es noticia, esto no es algo solo que pasa en esta parte de la ciudad". Y que "uno sabe que hay dos familias que se disputan el territorio, pero esta vez salió afectado alguien que no tenía nada que ver".



La alcaldesa confirmó que el Ministerio del Interior pidió que hoy no se abriera el centro cívico: "Esto incluye la policlínica y los centros educativos", explicó.



Se trata de las escuelas número 178, 39, una escuela especial y un jardín de infantes, que rodean la plaza en la que fue herido el niño. En las puertas de estos centros educativos, según informa radio Carve, el Ministerio del Interior colgó esta mañana a primera hora un comunicado en el que informa la “clausura de los servicios por razones de seguridad” y detalla que “en el día de hoy se está realizando un operativo de seguridad en la zona”.



"La circular del Ministerio del Interior para no abrir los centros educativos es por hoy", detalló.



Pablo Caggiani, consejero de Primaria dijo a la misma emisora que hubo maestras que ayer concurrieron al Hospital Pereira Rossell, donde está internado Franco, para ver cómo estaba el niño.



Se va a seguir en comunicación del Ministerio del Interior porque dependemos de que ellos garanticen condiciones de seguridad para los niños y los adultos para abrir las escuelas”, señaló.



Y dijo que aunque el niño no asiste a ninguno de los centros de estudio de la zona (es primo de un alumno que sí) "no hay manera que esto no afecte las escuelas, porque es un niño jugando en un espacio público después de haber salido de la escuela".



Se abrirán las escuelas cuando hayan condiciones de seguridad", concluyó.



Los operativos continúan hoy en la zona de Casavalle. El tirador sigue prófugo, aunque hasta anoche había cinco personas detenidas que podrían tener algún tipo de vínculo con el buscado. Además, los policías localizaron a varias personas que tenían pedido de captura.



RELACIONADAS Balean a un niño frente a una escuela de Casavalle By EL PAIS Balean a un niño frente a una escuela de Casavalle Balean a un niño frente a una escuela de Casavalle Operaron al niño herido de bala en Casavalle; autores de los disparos estarían identificados By Florencia Traibel Operaron al niño herido de bala en Casavalle; autores de los disparos estarían identificados Operaron al niño herido de bala en Casavalle; autores de los disparos estarían identificados