"A mí me queda la conciencia limpia", dijo directora de Cárcel Central

La directora de Cárcel Central Mary González habló este jueves sobre la fuga del capo mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres sujetos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ex Cárcel Central el domingo 23 de junio.

"Las condiciones edilicias no eran las adecuadas y más teniendo en cuenta el perfil de esta persona y todo lo que conllevaba", dijo González en entrevista con Así nos va (Radio Carve).



La directora de Cárcel Central dijo que la fuga "es una responsabilidad compartida" y que a ella "le queda la conciencia limpia":



"Nosotros informamos, pero hay una cadena de mando, y si yo informo una situación y no tengo respuesta no puedo salir con el interno y llevarlo a retiro donde quisiera que estuviera para salvaguardar la identidad", dijo en referencia a que advirtió en varias ocasiones que era necesario un traslado de Morabito de ese establecimiento por el inminente riegos de fuga.

"Hay muchos factores involucrados, pero es una responsabilidad desde el INR, el Ministerio del Interior, la Guardia Republicana, el jefe de Policía y hasta el propio estado de Italia porque ellos estaban informados perfectamente que ya se había pasado el tiempo y continuaba la persona acá", consideró Goznález.



Según relató la directora de Cárcel Central, " se elevó una solicitud de traslado" de Morabito porque "hacía muchísimo tiempo que estaba acá (en Cárcel Central)". "Estábamos a la espera del país requirente. Como las condiciones edilicias no eran las adecuadas y más teniendo en cuenta el perfil de esta persona y todo lo que conllevaba nosotros mismos hablábamos con él permanentemente y le explicábamos la situación, porque eran varias veces al día las diferencias que tenía con el funcionariado", agregó.



"Él (Rocco Morabito) nos decía permanentemente que ahí no estaban dadas las condiciones porque nosotros hacíamos un régimen de seguirlo", indicó.



González explicó que estaba en continua comunicación con el director de cárceles del INR Alberto Gadea, quien renunció como consecuencia de la fuga, y con Ana Juanche que ayer el Ministerio del Interior la nombró a para ocupar el cargo que dejó Gadea.



"Nosotros fuimos informados en varias oportunidades, más que nada el año pasado", dijo González sobre el riesgo de fuga. "Pero también este año nosotros informamos porque habíamos encontrado una cuerda, habían intentado salir por unas de las ventanas, es continuamente, el edificio es viejo", señaló y agregó: "Informaos porque queríamos que se nos brindara la seguridad, porque también era una situación de seguridad para el personal".



Consultada sobre cuántas veces informó sobre el riesgo de fuga de Morabito, Gonzaléz respondió: "No sé cuantas porque por lo general lo hago por escrito pero también teníamos una comunicación fluida a nivel de medios de WhatsApp o telefónicas".



En el momento en que sucedió la fuga González comentó a que "había dos funcionarios de la Guardia Republicana apostados en el piso" de Cárcel Central y que "ellos sabían cual era su tarea"



La directora dijo que el cuarto sujeto "salió por el mismo lugar que los otros" pero que unos "se fueron por la casa lindera y el otro salió rumbo a Jefatura".



Hoy El País informó que el Ministerio del Interior retiró cámaras de la cárcel el día antes de la fuga de Morabito. González dijo que habían en total 16 cámaras y que el 20 de junio, tres días antes de la fuga "se informa que quedaría sin cámaras de vigilancia":



"Es un sistema informático, el mantenimiento está a cargo del Ministerio del Interior", explicó y agregó que anteriormente "se encargaba una empresa pero no se renovó el contrato. Habían en total 16 cámaras".



Sobre su cargo como directora de Cárcel Central González dijo que "todavía no se me ha notificado (si será cesada). Por ahora sigo siendo la directora del INR lo que si se dispuso fue el inicio de sumario administrativo".