Mató a su pareja delante de sus hijas de 3 y 6 años y se intentó suicidar

FEMICIDIO

Sucedió en la vivienda de la pareja en Miguel Ángel Costa y Avenida Mendoza en Montevideo. El hombre permanece internado.

Un hombre de 27 años asesinó a puñaladas a su pareja, Roxana Vilche, una mujer de 24, en una vivienda de la zona de Mendoza en Montevideo. Lo hizo en presencia de las dos hijas de ambos, de 3 y 6 años.

Luego de matar a la mujer, el hombre intentó suicidarse provocándose cortes a la altura del cuello y el tórax, quedó herido en el lugar, pero sobrevivió.

La Policía fue alertada de lo sucedido y cuando llegó a la vivienda junto con los médicos de una emergencia móvil la mujer ya estaba muerta y el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de que pueda declarar.

Según fuentes policiales, la mujer había denunciado al hombre anteriormente, pero no se habían determinado medidas cautelares.

Las niñas fueron atendidas por los médicos y trasladadas a un centro de salud porque se descompensaron. Quedaron a cuidado de un tío.