Mató a su pareja delante de sus hijas de 3 y 6 años y se intentó suicidar
FEMICIDIO
Sucedió en la vivienda de la pareja en Miguel Ángel Costa y Avenida Mendoza en Montevideo. El hombre permanece internado.
Un hombre de 27 años asesinó a puñaladas a su pareja, Roxana Vilche, una mujer de 24, en una vivienda de la zona de Mendoza en Montevideo. Lo hizo en presencia de las dos hijas de ambos, de 3 y 6 años.
Luego de matar a la mujer, el hombre intentó suicidarse provocándose cortes a la altura del cuello y el tórax, quedó herido en el lugar, pero sobrevivió.
La Policía fue alertada de lo sucedido y cuando llegó a la vivienda junto con los médicos de una emergencia móvil la mujer ya estaba muerta y el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de que pueda declarar.
Según fuentes policiales, la mujer había denunciado al hombre anteriormente, pero no se habían determinado medidas cautelares.
Las niñas fueron atendidas por los médicos y trasladadas a un centro de salud porque se descompensaron. Quedaron a cuidado de un tío.
VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
u2022 Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
u2022 Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
u2022 Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
u2022 Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
u2022 Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
u2022 Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
u2022 Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
u2022 Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
u2022 Cambiar las rutinas si te persiguen.
u2022 Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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