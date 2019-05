Mataron a un joven para robar su moto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trágico hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada de la calle Liga Federal del barrio Los Bulevares. La víctima fue encontrada por su madre en momentos en que volvía a su casa del trabajo.

La mujer pudo observar que la puerta estaba rota. Al entrar, encontró tirado al costado de la cama el cuerpo de su hijo con varias heridas de bala. Fuentes policiales confirmaron que los asesinos se llevaron una moto y un celular que pertenecía al joven asesinado.



El fiscal de Homicidios de primer turno, Juan Gómez, se hizo presente en el lugar y anunció que se comenzó a investigar el crimen.



Mientras tanto, la Policía de Canelones se encuentra investigando la muerte de una mujer en Joaquín Suárez. La fallecida tenía 51 años y había salido de su casa en la noche del lunes y no regresó. La Policía canaria informó que la mujer fue hallada en una cuneta, en la calle Los Sauces, próximo al kilómetro 27 de la ruta 74.



Un hijo de la fallecida, de once años de edad, fue el encargado de hacer saber a la Policía la desaparición de la mujer. El caso fue definido como muerte dudosa ya que no se encontraron golpes o signos de violencia. Ayer los forenses se encontraban haciendo diversos estudios sobre el cuerpo para saber cómo fue que la mujer perdió la vida.