Mataron a una mujer en situación de calle

MALVÍN NORTE

El cuerpo de una mujer fue localizado en horas del mediodía de ayer en el cruce de Pasaje 23 e Iguá, en pleno Malvín Norte. Tras enterarse del incidente, varios vecinos del lugar solicitaron la presencia policial y asistencia médica.

La víctima del homicidio presentaba varios golpes en la cabeza y en el rostro con abundante sangrado. Se presume que fue asesinada a golpes con un objeto contundente, según los primeros datos de la investigación fiscal y policial.

Los médicos que se presentaron en el lugar diagnosticaron "fallecimiento por trauma cráneo encefálico".

De acuerdo con los primeros datos que obtuvieron los investigadores, se pudo establecer que la mujer se encontraba en situación de calle desde hace por lo menos tres semanas.

Tenía unos 50 años de edad y padecía una adicción a las drogas, según confirmaron los investigadores.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Juan Gómez, asumió competencia en el caso. Fue citado a declarar un hijo de la víctima y se le tomó testimonio a vecinos del lugar.

"Estamos en la etapa en que se va rodeando de información el caso para conocer a la persona fallecida y así ubicar a quienes nos permitan saber cómo sucedió el hecho. Creemos que es un tema por el consumo de pasta base", indicó el fiscal Gómez a El País.

Hasta el momento no hay detenidos por este crimen.