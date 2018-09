La maniobra de extorsión de la que participó la sobrina de Mónica, la líder de Los Chingas

Este jueves la Fiscalía formalizó con prisión preventiva a un hombre y una mujer por extorsión. El hombre, de 19 años, ya se encuentra en prisión preventiva en el Penal de Libertad hasta mediados de noviembre por ser sospechoso de haber cometido un delito de homicidio.



La mujer involucrada en el caso es la prima de Jairo Sosa Sosa y sobrina de Mónica, líder de la banda "Los Chingas". Sosa Sosa fue detenido este miércoles mientras dormía y hoy será formalizado. Jairo es parte de "Los Chingas" y hace pocos días hizo saber su intención de matar al sociólogo Gustavo Leal.



La extorsión comenzó el domingo 2 de setiembre, cuando al padre de un recluso -preso por hurto- le llegó un mensaje en el que lo amenazaban con matar a su hijo si no le giraban $ 20.000.



"Bueno vamo a serla corta andamo aka en la carcel de san jose te voy a pasar un numero de cedula tenes qe jirar 20 mil peso o sino vamo a lastimar a su ijo adonde ables con la policia lo mandamo a tomar suero (sic)", expresaba el primero de una serie de mensajes que fueron publicados en la solicitud de formalización de la Fiscalía.

Los padres del recluso aceptaron girarle dinero si bien le indicaron que "son gente pobre y no tienen plata". El depósito se hizo a la cédula que el extorsionador les indicó por un monto de $ 1.000.



"Están descansando con la mente de un preso, piensan que voy a mandar a mi familia por 1000 pesos, si me giraban 5000, esta no pasaba más, bueno te la hago corta, girame 3000 pesos mañana o mando a secuestrar a L, sé donde viven tienen un 24 horas, sino te mando a prender fuego el almacén (sic)”, fue la respuesta del preso.



La familia finalmente acudió a la Policía que tras una serie de investigaciones logró detener a la prima de Jairo Sosa Sosa -además esposa del recluso extorsionador- quien había estado encargada de cobrar el dinero.

El recluso extorsionador se encuentra en “La Piedra” un módulo considerado como los más seguros del Penal de Libertad.



La Fiscalía solicitó la formalización del hombre y de la mujer ambos por un delito de extorsión en calidad de autor y cómplice respectivamente.