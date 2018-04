Cortaron el tránsito en Ruta 1 por muerte tras una rapiña y en reclamo de mayor seguridad

La muerte de Daniel Muñoz, un joven de 30 años, baleado durante un intento de rapiña, motivó este viernes una protesta de familiares y vecinos en los accesos a Montevideo que ocasionó un corte del tránsito que se extendió por una hora y media.



Sin embargo, este caso no es aislado para los vecinos del barrio Pajas Blancas, que dicen que los asaltos, las rapiñas y los hechos de violencia son "cotidianos".



"Todos los días pasa algo, todos los días hay un lastimado. Hoy lamentablemente nosotros enterramos a nuestro hermano", dijo a El País María Muñoz, hermana del joven asesinado.



Rodeada de su familia, Muñoz indicó que "ya realizamos denuncias, hacemos reuniones barriales, los inspectores de los ómnibus reclamaron por la inseguridad pero nada cambia".



La idea de la manifestación y el corte surgió entre sus compañeros de trabajo que fueron asaltados cuando salían de su horario laboral y se trasladaban a sus casas en un ómnibus.



Hay dos entradas para llegar al barrio, ambas explicó María, carecen de luz, lo que motiva a que sea un lugar propicio para los asaltos. Sin ir más lejos, su hermano Daniel fue asesinado cuando iba por una de esas rutas (camino Tomkinson y Salaberry).



"Él eligió ir por ese lado porque por la otra entrada (camino Sanfuentes) ya le habían robado el morral. Entonces decidió irse por ahí", indicó. "Eran casi las diez de la noche y estuvo tirado pila de tiempo hasta que alguien se paró a ayudarlo, porque la gente tiene miedo", aseguró.



El hermano de ella y de Daniel, Ángel Muñoz, contó que él también fue víctima de la inseguridad cuando en el portón de su casa lo robaron.



"Acá no hay PADO, hay una garita que está inhabilitada. Ya no sabemos qué hacer, en la comisaría saben que hay problemas pero no pueden hacer nada, yo creo que como muchas veces pasa hay alguien de más arriba que los tiene atados de pies y manos", opinó María.



Daniel murió cuando, según presume su familia ya que no pudo hablar con él para corroborarlo, quisieron robarle la bicicleta al salir de su casa. "Lo balearon por atrás, él les dio la espalda, no sabemos si quería volver o qué porque lo encontraron en el camino contrario al que iba", indicó su hermano.



La manifestación se realizó a la altura del camino Tomkinson y afectó el tránsito únicamente en la senda de salida de la capital, confirmó a El País el vocero de Policía Caminera, Marcelo Moreira.



"Vamos a cortar las veces que sean necesarias", dijo María y explicó que siempre se realizarán en el mismo lugar porque "es una de las entradas para venir a Pajas Blancas. Además pasan muchos vehículos, hay movimiento constantemente".