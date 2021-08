Manejaba alcoholizado y drogado cuando atropelló a un peatón; se dio a la fuga pero lo detuvieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de 32 años que circulaba alcoholizado, drogado y con la libreta vencida fue detenido y trasladado a la seccional 7ma de Bella Unión, Artigas, después de que atropelló y mató a un peatón y se dio a la fuga, informaron a El País fuentes de Policía Caminera.

La detención tuvo lugar ayer miércoles, luego de que la Policía realizara investigaciones y pericias en las cámaras de vigilancia para determinar cuál había sido el vehículo que había atropellado al peatón.



Luego de algunas averiguaciones se logró ubicar al padre del conductor del auto, quien acompañó a la Policía a ingresar a la casa. Como el hombre no se encontraba en el lugar se dirigieron a la casa de la ex novia, según las indicaciones del padre, donde finalmente lo encontraron.



Al realizarle la prueba de espirometría, el resultado fue positivo de 1,778 grs./lt. Asimismo se realizó test de THC con resultado positivo para cocaína, indicaron las fuentes.



El conductor del auto dijo que desde el martes había estado consumiendo alcohol y que continuó en la noche porque fue a un local bailable. Además contó que también es consumidor habitual de cocaína desde que tiene 15 años, consumiendo de 1 a 1,5 gramos por día.



El hombre relató que no recordaba lo que sucedió y que el vehículo es en realidad propiedad de un cliente que se lo había dado para arreglarle unos desperfectos en la electrónica, que es a lo que se dedica, y que lo usó sin conocimiento ni autorización.



La Policía tomó conocimiento de los hechos pasadas las 05:30 de ayer miércoles. En el lugar, un móvil del SMI informó que en la cuneta había un hombre mayor de edad, inconsciente y con diversas lesiones evidentes.



Además, personal médico que llegó en una unidad de emergencia móvil le practicó maniobras de reanimación, sin éxito. En el lugar se constató su fallecimiento.



Tras mirar las cámaras de video vigilancia que están en la rotonda de Ruta 3 y Avda. General Artigas, los efectivos vieron el momento en que el auto de color blanco que circulaba a velocidad muy alta de sur a norte embiste al hombre sin detenerse.



Luego, el auto fue encontrado abandonado en una vereda y por resolución judicial fue incautado para realizarle las pericias correspondientes.