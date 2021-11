Murió ahogado en Playa Mansa un menor que estaba internado en hogar del INAU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Murió ahogado este martes un menor de edad en la Playa Mansa de Maldonado, según informaron desde la Armada Nacional. Se trató de un joven, de 16 años, que estaba internado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau).

A las 14:45 horas, personal de la Prefectura del Puerto de Maldonado recibió un llamado de emergencia donde le informaba que en la parada 7 de la Playa Mansa había desparecido un menor de edad.



De inmediato se comenzó la búsqueda con equipos de buceo y vehículos por tierra en la Playa Mansa. A las 16:00 horas fue hallado el cuerpo y fue identificado como uno de los menores recientemente fugados de un establecimiento del INAU, según estableció la Armada.

Sin embargo, el presidente del Instituto, Pablo Abdala, aseguró en una entrevista con Subrayado que el joven “no estaba prófugo”, sino que se “trató de una salida no autorizada y no debe hablarse de fuga", porque no es un adolescente privado de libertad.



Además, recalcó que en este caso el chico “estaba institucionalizado” y “estaba a cargo de una organización social que tiene convenio con el INAU” y no se trataba de una situación que “estuviese bajo la órbita directa del INAU”.



Abdala contó que muchas veces se dan “estas situaciones de adolescentes, en el marco de las salidas no autorizadas, de pronto se van de una residencia sin avisar y sin autorización”.



Este fue el tercer caso de un menor ahogado en la semana ya que se le suman a los que se dieron en Playa Pascual y Salto.