Madre relató momento en que la expareja de su hija le disparó y después se suicidó

Nancy Badaracco, la madre de la mujer que recibió un disparo por parte de su expareja en Nueva Palmira (Colonia), habló del momento en que el hombre llegó armado a la casa, de "muy mal humor" y con la intención de matar a su hija.



“Cerca de las 14 horas, vino a dónde estaba mi hija Fernanda con sus dos hijos (de 3 y 5 años) y le apuntó con la escopeta”, contó Nancy al portal El Eco. "Yo me abalancé sobre él cuando vi que le apuntaba a mi hija en la cabeza", agregó.



La mujer contó que Fernanda "tenía a la nena de 3 años entre las piernas y cuando vio que yo me prendí del caño de la escopeta para que no le disparara, ella corrió a la nena”.



En el forcejeo el hombre “disparó el arma y le pegó a mi hija” en la ingle pero logró que el disparo no diera en la cabeza de Fernanda. Fernanda por su parte, en esas milésimas de segundo, pudo apartar a su hija “sino le pegaba a la nena en la cabeza”. Ante los gritos, enseguida llegaron los vecinos.



Mientras Nancy intentaba asistir a su hija, el hombre le dijo "no te voy a matar pero ella ya está muerta, ahora me mato yo". Unos segundo después escuchó, en la habitación contigua, el sonido de un disparo. El hombre se había suicidado.



La Policía efectuó un allanamiento y encontró en la habitación donde vivía el hombre cuatro armas más.



El Eco informó que en la mutualista le realizan múltiples intervenciones a Fernanda para lograr que no quede con sus piernas inmovilizadas tras recibir el disparo en la ingle.

INFORMACIÓN ÚTIL VIOLENCIA DOMÉSTICA Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.