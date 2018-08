Macabro hallazgo en Maldonado de cuerpo sin piernas ni cabeza

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de otros análisis practicados en un cuerpo hallado en la mañana de ayer en el asentamiento "Los Eucaliptus" de la ciudad de Maldonado.

Los investigadores llevan adelante por estas horas varios procedimientos para tratar de identificar a la víctima y detener a los responsables de su muerte. Se espera que la identificación permita acceder a su entorno familiar y de amigos donde, a juicio de los investigadores, están los responsables de su muerte.

Los vecinos del asentamiento denunciaron a la Policía a media mañana de ayer la existencia de un tanque colocado en un descampado en la parte sur del asentamiento, limítrofe con el barrio Perlita. La denuncia agregó que en el mismo se encontraban restos humanos en un inicial estado de descomposición.

Al revisar el tanque, los uniformados encontraron parte del tronco con sus brazos. En el lugar no fue hallada ni la cabeza ni sus extremidades inferiores. Los restos pertenecen a un hombre que, además, se encontraba desnudo y sin ningún tipo de elemento que pudiera identificarlo.

En el lugar trabajaron el médico forense y efectivos de la Policía Científica, quienes además rastrillaron la zona para tratar de dar con los restos faltantes del occiso.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial del cementerio de Maldonado y otros elementos fueron enviados al Instituto Técnico Forense para su análisis toxicológico. Una muestra en tanto se envió a la Dirección Nacional de Policía Científica para extraer su ADN.

Escenario.

El lugar donde se encontraba el cuerpo se encuentra a unos 200 metros de la cancha del club Perlita, uno de los barrios más populares de la capital fernandina.

Las investigaciones son llevadas adelante por la fiscal Silvia Andrea Naupp, cuya oficina tiene a su cargo los casos de homicidio que se registran en la capital fernandina y alrededores. Hasta las últimas horas de la tarde de ayer las autoridades no informaron ni la identidad del occiso ni si fueron detenidas personas involucradas.

Los investigadores asumen que el lugar del hallazgo es la escena secundaria del crimen. La víctima habría sido ultimada y luego desmembrada en otro lugar. No muy lejano donde fue hallada. No se descarta que el macabro hallazgo también constituya un mensaje mafioso o una advertencia hacia alguien. O una venganza.

"Los eucaliptus".

El País recorrió ayer en dos ocasiones la parte sur del asentamiento "Los Eucaliptus", uno de los mayores de la zona y que se creó a partir de fines del año 2005. En el lugar residen (en viviendas precarias y de mampostería) alrededor de 4.000 personas divididas en alrededor de 800 familias, muchas de ellas provenientes de varios puntos del territorio nacional. Los vecinos que residen a corta distancia del lugar donde fueron hallados los restos aseguraron no tener conocimiento ni siquiera del procedimiento efectuado por la policía. "¿Restos humanos?. De que me estás hablando. Ni me enteré"; respondió un joven mientras arreglaba su auto BMW 320 de los años ochenta.