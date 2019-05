Cómo llegar al Campeón del Siglo durante operativo por partido Peñarol - Flamengo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 21:30 de este miércoles Peñarol recibe a Flamengo en el Estadio Campeón del Siglo buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América para cortar una racha de ocho años sin superar la fase de grupos.



El Ministerio del Interior anunció que se llevará a cabo un operativo de seguridad en la zona del estadio que no conllevará ningún corte en la ruta, si bien la Policía "canalizará y ordenará el tránsito vehicular lo que podrá ocasionar alguna demora en el tránsito", indicó la cartera a través de su página web.

Además se delimitaron los caminos que tendrán que transitar los hinchas de Flamengo así como los aurinegros para ingresar al estadio.



"Las vías de acceso para los hinchas de Peñarol serán: Ruta 8 y Camino Siete Cerros, mientras que la parcialidad de Flamengo deberá ingresar por la Ruta 102 desde el Parque Roosevelt, lugar de concentración previsto para la parcialidad del club brasileño", informó el ministerio.

Una vez finalizado el partido los primeros en salir serán los hinchas del club visitante que estarán en distribuidos en la Tribuna Guelfi. Por su parte, los hinchas de Peñarol deberán permanecer en el estadio hasta que el jefe General de Operativo indique que están dadas las condiciones de seguridad.

En las puertas habilitadas además se realizarán registros de las personas que ingresen a las tribunas así como controles de espirometría.

Lo que sí se puede ingresar:

- Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).



- En caso de lluvia, paraguas sin punta.



- Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido de fondo, pasado ese plazo no se permitirá el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro).



- Banderas de hasta 2 mts. x 1 mt. con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 cm., hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las Banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande.



- Termo y mate.



- Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.



- Botellas plásticas de hasta 600ml (con el fin de hidratación).



Lo que no se puede ingresar:

- Fuegos artificiales y bengalas.



- Bebidas alcohólicas.



- Botellas de vidrio.



- Elementos que puedan resultar ofensivos.



- Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.



- Material racista, xenófobo, de contenido ideológico o de apoyo a una causa solidaria.



- Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.



- Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.