Leal: “No se puede patotear al Estado y hay gente que piensa que puede vivir de arriba”

El pasado lunes se realizó se allanaron 17 viviendas en Casavalle que terminaron con 11 personas detenidas. Ayer miércoles se procedió al desalojamiento de las mismas y varios de los usurpadores insultaron al director de Convivencia del Ministerio del Interior diciéndole "anti chorro" y argumentando que dejaba a familias sin un hogar.



"Estaban un poco exaltados intentando levantar la voz y me gritaban anti chorro y ahí es cuando uno ubica donde está cada uno", dijo el director de Convivencia del Ministerio del Interior Gustavo Leal este jueves en una entrevista con Informativo Sarandí (690).

El operativo en Casavalle se dio a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por la usurpación de apartamentos en el complejo ubicado en el cruce de bulevar Aparicio Saravia y la avenida San Martín.



"Cuando la Justicia da una orden es sagrado, no se puede patotear al estado de esa manera y hay gente que piensa que puede vivir de arriba", indicó Leal y agregó: "Reclamaban que el estado les diera una casa es insólito".

"El Estado no va a realojar delincuentes. Si hay una dificultad con niños el INAU se va a hacer cargo como ya se hizo. Este gente pone a los niños por delante cuando quieren seguir viviendo de arriba", apuntó Leal.



El director de vivienda de la cartera explicó que la usurpación en ese complejo "sucedió en un conjunto menor de viviendas. Sucedió con estas 9 familias que estaban usurpando".



Por otro parte dijo que cree que "hay que generar modificaciones a la ley de libertad vigilada porque es previa al nuevo Código del Proceso Penal (CPP)".



"Fue pensada y estaba articulada en base al sistema anterior pero en este sistema se generan una isla de impunidad que me parece que no son adecuadas y hay que mejorarlas", agregó.