Le imputaron "femicidio y aborto" a criminal de Rocha

Un hombre besando en el vientre a una mujer embarazada, un bolso de tela verde, con ositos y cintas, cosido por manos prolijas y lleno de batitas, peleles y mamaderas.

Fotografías como esas aparecen en el muro de Facebook de Jesús Pampillón. En realidad, esas muestras de ternura escondían el perfil criminal del hombre de 23 años que el sábado pasado ahorcó y degolló a su pareja, Mirtha Lorena Rocha, de 30 años, embarazada de siete meses y tres semanas.

Ayer, la fiscal letrada del Chuy Sandra Fleitas informó a Pampillón los cargos imputados: "un delito de homicidio, especialmente agravado —por la premeditación— y muy especialmente agravado —por el femicidio— en concurso formal con un delito de aborto".

La jueza del caso, Alma Matos, decretó 150 días de prisión preventiva para el sujeto. Durante la mañana de ayer se realizó la reconstrucción del crimen. Matos ordenó nuevas pericias que serán realizadas por el Instituto Técnico Forense.

En la mañana del sábado Lorena le pidió a una vecina que cuidara a sus cinco hijos porque había cobrado la asignación y tenía que ir al Chuy a hacer un surtido. Salió de Castillos en el ómnibus de las 9:15. Un rato después, la mujer bajó en La Coronilla. Pampillón la esperaba en la parada, según quedó registrado por las cámaras de seguridad del ómnibus.

Tomados de la mano, caminaron 300 metros, pasaron cerca de la seccional del balneario, y se internaron en un bosque. El criminal declaró ante la Fiscalía que allí mantuvieron relaciones sexuales y que luego se desató una discusión. Pampillón la acusó de seguir la relación con el padre de sus hijos.

Se produjo un forcejeo y la mujer terminó en el piso, boca abajo. Allí el criminal le puso un cinto en el cuello y cinchó con fuerza. Luego, tomó un cuchillo de 15 centímetros de hoja y lo pasó dos veces por el cuello de la víctima, según se desprende del texto de la imputación presentado por la fiscal.

Pampillón limpió el puñal y salió caminando. Tomó su teléfono celular y envió dos mensajes. Uno a su madre. "Maté a Lorena", escribió. El otro fue dirigido al padre de los cinco hijos de su pareja. "Te maté a la Lorena", escribió, según narró a El País Yolanda Rocha, hermana de la víctima. Después enterró el teléfono y el puñal en la playa. Minutos más tarde se presentó en la casa de su madre. En la puerta, su padrastro le dijo que ya sabía lo que había hecho y que se entregara en la comisaría. En eso, aparecieron los funcionarios policiales de La Coronilla que tras una breve persecución lo detuvieron.

En la Fiscalía, y más tarde en el Juzgado, Pampillón confesó todos los detalles del crimen. Para los operadores judiciales quedó claro que el homicidio fue premeditado.

Vínculo.

La pareja se había formado poco antes de que la mujer quedara embarazada. A fines del mes de enero Lorena presentó una denuncia por violencia doméstica y resolvió irse a vivir a Castillos. "Mi hermana sentía mucho miedo, este tipo aparecía en medio de la noche con un revólver y decía que la iba a matar delante de los niños", contó Yolanda a El País.

Un día, tres hermanos de la víctima estaban cerca de su casa y vieron cómo el hombre le pegaba. Uno de ellos lo tomó del cuello. Ambos hombres se encerraron en una habitación. El ahora asesino recibió una paliza. Después Lorena denunció a su pareja en la comisaría.

"Los policías se le reían en la cara, le decían te pegó hoy y mañana estás con él, jódete. Después él le dijo que iba a cambiar, ella le creyó porque lo amaba", afirmó Yolanda.

El 29 de enero el Juzgado de Paz de Castillos dispuso medidas de prohibición de acercamiento y comunicación mutua y recíproca a ambas partes, en un radio de 200 metros, por el término de 120 días.

No se ordenó tobillera ni guardia policial. De hecho, en Rocha no hay tobilleras. Si se necesitan hay que solicitarlas a un sistema nacional que tiene el Ministerio del Interior. Cuando el stock es insuficiente se dispone una vigilancia especial, lo que no sucedió en este caso, según una fuente policial local.

La unidad de violencia doméstica de la Jefatura de Rocha realizó dos informes tras la denuncia de Lorena. En ambos ella declaró que todo estaba bien y que no seguían juntos.

Cazador con antecedentes penales Jesús Pampillón ya conoce la cárcel. En el año 2013 incendió dos casas en La Paloma, una de ellas pertenecía al novio de una chica que había sido pareja del criminal. Posteriormente, fue remitido al Juzgado porque se lo encontró manejando un vehículo sin tener habilitación. Hasta el sábado era monteador, salía a cazar liebres con su perro galgo y le gustaba ostentar armas de fuego. La familia de la víctima recuerda que él mató un conejo que era la mascota de los hijos de Lorena.