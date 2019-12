Layera insiste con regular consumo de otras drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A mediados de agosto, el director de la Policía Nacional, comisario Mario Layera, sacudió el avispero en plena campaña electoral cuando aseguró que la solución global al narcotráfico debía ir de la mano de la legalización y regulación del consumo de drogas, y ya no en su tradicional faceta prohibicionista.

Entrevistado por el diario argentino Página 12, el jerarca profundizó en su visión sobre este tema en el marco del combate a las drogas.



“Digo que hay que regularlas (a todas las drogas) desde el Estado, y aclaro que dependiendo de la peligrosidad de cada una se debe dar una política específica en tal sentido, porque no se pueden manejar todas por igual. Cada una según sus formas, pero sí. Si uno se fija, el cannabis ni siquiera genera violencia, no tiene riesgo y no ha ocurrido todo lo que se decía que podía pasar si se legalizaba. Aún combatimos el narcotráfico, claro, pero porque no alcanza la industria”, sostuvo.



Consultado sobre cómo llegó a tener esta postura, el jerarca relató: “Mi hija a los 12 me preguntó si debía consumir o no y yo, oficial antidrogas, fue ahí donde reconsideré todas mis convicciones. Vivía inmerso en el problema de los padres con sus hijos y venían a la dirección antidrogas a buscar una respuesta; a pedir que los detuviéramos. Y ahí vi el problema, ¿qué respuesta le doy? ¿Qué conozco yo sobre la sustancia y sus daños? Yo sólo sé hacer una guerra y un procedimiento policial. A los conservadores les digo: ¿qué hacen con su hijo? Hay que plantar la semilla para el futuro”.



Luego comentó que le respondió que era “dificilísimo” que él le dijera que las drogas son buenas, pero que él tomaba alcohol y fumaba. “Así que qué decirte. Esperá un tiempo, estudiá mejor la situación, no hay apuro”, le respondió entonces a su hija.



Consultado sobre si esta postura en relación con el narcotráfico le valió presiones, Layera respondió:



“Las disputas siempre están y uno sabe que no todos piensan igual, pero creo que había que hacer algo diferente y la mayoría de la policía me apoyó. Tras años de establecer los controles según lo establece la ONU sobre control de oferta y demanda y lavado de activos, seguimos todas las medidas y legislaciones (agente encubierto, informante, arrepentidos). Y sin embargo se produjo un incremento del narcotráfico. Nuestro país está siendo nuevamente vulnerado por las organizaciones de narcotráfico. El prohibicionismo nació en los ‘60, bajo una ideología global determinada. Los procesos de avance hacia otro camino y que defiendan los derechos humanos van a estar en la respuesta de cada individuo de esta sociedad. Los cambios nacen del ciudadano y no de la política”.



En cuanto a su permanencia al frente de la Policía, expresó que “ya se está yendo” y que se habría ido aunque el Frente Amplio hubiera ganado el balotaje. “Es un ciclo cumplido”, concluyó.

Cocaína

La semana pasada, en una entrevista con la cadena mexicana Televisa, el expresidente José Mujica se pronunció a favor de legalizar el consumo de cocaína.



“Deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de coca, registrar a los consumidores, identificarlos, y ahí vamos a tener problemas médicos, pero de frente. Pero en lugar de gastar en aparatos represivos vamos a gastar en enfermeros. Pero para esto hay que tener mucho coraje político”, expresó.



“Me parece ridículo meter preso a un muchacho por fumar un cigarro. Yo no recomiendo ninguna droga, al contrario. ¿Por qué existe el narcotráfico? Por dos cosas: porque existen los consumidores y porque lo prohibimos. Entonces lo convertimos en un negocio fantástico por la tasa de ganancia que tiene, porque todo lo prohibido cuesta mucho más”, agregó el reelecto senador.



Al pronunciar una conferencia en la Universidad Iberoamericana, un prestigioso ateneo privado, Mujica señaló que uno de los más recientes “disparates” del jefe de la Casa Blanca es tratar de nombrar como terroristas a las bandas criminales mexicanas.



Mujica viajó a México para recibir un premio Honoris Causa por parte del Sistema Universitario Jesuita, y durante su visita mantuvo una reunión con el presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador y con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, asilado allí.