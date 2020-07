Larrañaga sobre uso de picana: "No hay prohibición, pero no forma parte del equipo regular"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Jorge Larrañaga aseguró que las picanas son instrumentos que no están prohibidos, pero que tampoco forman parte del equipo regular de los efectivos policiales. "Se trata de armamento no letal vendido incluso a particulares", indicó en referencia al caso de dos policías que fueron formalizados por usar una picana eléctrica contra un detenido.

"No hay prohibición, pero no forma parte del equipo regular que el ministerio entrega a la Policía", indicó el jefe de la cartera durante una rueda de prensa este lunes. "No tiene instrucción la Policía para la utilización de este armamento no letal", agregó.

Larrañaga fue consultado sobre si tenía conocimiento respecto a que el funcionario usaba ese artefacto y respondió: "No puedo saber exactamente qué tiene o qué porta cada uno de los 30 mil policías".

"No hay ninguna inconsistencia, no forma parte del equipamiento, no está prohibido este tipo de armamento, no hay instrucciones directas para que se utilice", dijo el ministro.

Por otra parte también se refirió a la situación el jefe de Policía de Montevideo Erode Ruíz, ayer domingo en rueda de prensa. "La información que tenemos nosotros es que el policía tenía esa picana, que no es una herramienta de servicio sino que es venta pública, la puede cualquier persona".



"Él usaba la luz de la picana, que es casi una linterna, para poder esposar a ese delincuente", dijo Ruíz y aseguró: "Yo confío en el policía, que estaba usando la linterna".



De todas maneras el jefe de Policía indicó que respeta "las decisiones de la Justicia" y que los funcionarios fueron sumariados.

Los efectivos fueron imputados por un delito de abuso de funciones con medidas cautelares tras haber aplicado picana a un detenido, informó la periodista de TNU Georgina Mayo y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

El fiscal de Flagrancia de 5º turno Diego Pérez solicitó el arresto domiciliario para los dos policías mientras sigue la investigación. La medida cautelar fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones este viernes.