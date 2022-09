La Justicia logró identificar al asesino del hincha de Peñarol en la ciudad de Minas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del miércoles, pasadas las 23 horas varios hinchas de Peñarol se reunieron en la plaza central de la ciudad de Minas, Lavalleja. Festejaban el 131 aniversario de su club en la Plaza Libertad, lugar que es rodeado por el Juzgado de Paz, la catedral, varios restaurantes y la Jefatura de Policía del departamento. Y pese a que en la celebración hubo efectivos policiales controlando, hubo un homicidio.

Se trató de un hombre de 34 años con cuatro antecedentes penales en Lavalleja y Canelones. A eso de las 23:45 horas los policías notaron que varias personas “corrieron en distintas direcciones desde un tumulto de personas”.



Cuando llegaron al epicentro vieron a un hombre caído, en la intersección de las calles Domingo Pérez y Treinta y Tres, con una herida de arma de fuego en el pecho y sosteniendo un arma blanca de 20 centímetros. La víctima fue trasladada al sanatorio Camdel y murió allí.

El asesino está prófugo, pero ya fue identificado por la Fiscalía y hay una orden de detención. El hombre tiene un antecedente penal y no se sabe si continúa en el departamento de Lavalleja o se fue a otro lugar.



Ambos se conocían por ser barrabravas de Peñarol y testigos declararon a la fiscal de 1er turno de Lavalleja, Viviana Maqueira, que se presume que el homicidio se debió a problemas en la interna del cuerpo de hinchas, en particular, un tema de poder.



El hecho de que el ahora fallecido estuviera sosteniendo un cuchillo evidencia que había un problema previo que se saldó en el festejo, puntualizaron fuentes de la investigación.

Si bien ambos tienen antecedentes penales por diferentes delitos, no se pudo determinar si pertenecen a algún tipo de organización criminal.



Maqueira señaló que hoy se continuará tomando declaraciones a los participantes del festejo “a los efectos de recabar más evidencias”. No se descarta que haya más involucrados en el homicidio.



Además de los testigos, se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad dispuestas en la plaza y también se utilizan los videos de particulares.



Sin embargo, Maqueira apuntó que había mucha gente en el festejo y que era difícil realizar el seguimiento para detectar a los involucrados porque la mayoría de los presentes vestían camiseta de Peñarol.



En las filmaciones se ve que había personas tomando alcohol y quedaron cajas de vino en la plaza, pero no se sabe si el agresor o la víctima habían consumido algún tipo de sustancia.



“Nos llevó mucho tiempo la visualización del registro cívico, hay mucho material, y a los efectos de conocer de dónde provenían las personas, hacia dónde iban y qué hacían” se siguen analizando las filmaciones, contó Maqueira.

La fiscal dispuso una autopsia para el fallecido, la identificación de los presentes en la plaza, la incautación del arma y derivar las actuaciones a la Dirección Departamental de Investigaciones.



No se quiso detallar con cuántos testigos contó la Fiscalía porque algunos de ellos son Testigos Protegidos y no se quiere interferir en la investigación por lo menos hasta que el homicida sea detenido.



La mayoría de los partícipes, incluido el asesino, son jóvenes y están en el entorno de los 30 años. En el festejos también había familiares de la víctima.



En el caso trabajan funcionarios de Policía Científica y del área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Lavalleja.



“Lamentamos este hecho que no estamos acostumbrados a vivir, más en una celebración de hinchas de Peñarol que termina con una tragedia”, dijo a El País el intendente de Lavalleja, Mario García. Y agregó: “Evidentemente, marca que hay muchísimo por hacer para evitar la violencia que sigue en el deporte y en el entorno”.

Este no fue el único disturbio relacionado a los festejos de los simpatizantes de Peñarol. En la ciudad de Salto los hinchas aurinegros se reunieron sobre la medianoche del martes en la Plaza Artigas con bombos y banderas. Cuando se retiraban del lugar pasaron por la esquina en donde está la estatua del futbolista Luis Suárez y la destruyeron. La quebraron a la altura de las piernas y también en uno de los puños.