Jueza de Salto amedrentó a policías para evitar retiro de su auto en la Noche de la Nostalgia

El pasado 24 de agosto, durante el operativo por la Noche de la Nostalgia en Salto, seis autos fueron confiscados por casos de espirometría positiva. Uno de ellos fue el de una jueza penal de Salto, que era manejado por su pareja, un abogado.

Los inspectores de tránsito de la intendencia le hicieron la prueba de espirometría, que dio resultado positivo. Por este motivo, procedieron al retiro del vehículo.



Según informaron desde la Intendencia de Salto a El País, la magistrada, ostentando su calidad de tal amedrentó a los funcionarios que trabajaban en el lugar, negándose al retiro del coche. Mantuvo "un entredicho con los funcionarios del cuerpo inspectivo y también con algunos policías", indicó a El País el director de Movilidad Urbana de la comuna salteña, Henry Albarenque.

​

Finalmente, el auto fue confiscado, tal como establece la normativa salteña en estos casos, y la jueza tuvo que realizar los trámites correspondientes para poder recuperarlo.



Albarenque señaló que la actitud de la jueza fue "totalmente fuera de lugar" y que "su intención de amedrentar a los trabajadores por ser magistrada no fue una actitud correcta".



El País consultó por este caso al jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, quien afirmó que por este episodio se elevó un informe al Ministerio del Interior para que se tomara conocimiento de lo sucedido.



"No es habitual que esto ocurra, pero seguimos los procedimientos porque recibimos la denuncia de los hechos por parte de los funcionarios que actuaron en este caso", contó.



El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a El País que aún no fue presentada ninguna denuncia o queja por parte del Ministerio del Interior sobre este tema.