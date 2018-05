Juez dicta prisión por femicidio, el 15° del año

Violeta Olivia Expósito fue muerta a golpes en la cabeza y su cuerpo abandonado en un arroyo, a 100 metros de su precaria vivienda, un rancho de abobe y techo de paja. La mujer era oriunda de Montevideo, pero desde hace años residía en esa zona, donde vive una hija.

Expósito murió por asfixia por sumersión, según determinó la autopsia. Del informe forense surge que el cuerpo presentaba signos de violencia en la cabeza y el cuello, previos a la sumersión.

El juez penal de 6° turno, Paulo Aguirre, determinó la prisión de J.N.B.H., de 49 años, por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio.

Con la muerte de Violeta Expósito, son 15 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2018.

Otros tres casos están aún bajo investigación: la muerte de Cinthia Risso (Maldonado, el 13 de abril); la de una mujer encontrada sin vida en la playa del Cerro, el pasado 2 de mayo, y la de Claudia Vanesa Martínez Rodríguez (29), cuyo cadáver semidesnudo fue hallado en una cuneta en Jardines del Hipódromo el 12 de mayo.

Vea el especial Muertas no Sueñan

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia Doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.