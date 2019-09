Joven que mató a su padre en La Unión no lo denunció por temor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una madre y sus dos hijas declararon ayer ante el fiscal de homicidios Juan Gómez que nunca habían hecho una denuncia contra el esposo, y padre, por temor. Pero que la violencia que se vivía dentro de las paredes de la casa era cotidiana, explicó Gómez a El País. Esa violencia alcanzó su punto más alto el martes pasado.

El hombre de 51 años llegó a la vivienda, ubicada en Juan Jacobo Rousseau y Pan de Azúcar, en el barrio de La Unión, en estado de ebriedad y amenazó a sus hijas, de 26 y 27 años, con un arma de fuego.



“Las dos chicas se preocuparon cuando en el día de ayer (por el martes) vieron que el padre venía con un arma de fuego que nunca habían visto en la casa”, dijo el fiscal Gómez.



“Ahí la idea de peligro que ya sentían se acrecentó”, agregó. El hombre dejó el arma y, como hacía todos los días, fue a buscar a su pareja al trabajo. Cuando regresó buscó nuevamente el arma, pero sus hijas la habían escondido.



Como se negaron a entregársela, según el relato de ellas, el hombre tomó un cuchillo y las volvió a amenazar. Ahí comenzaron a forcejear y en medio del conflicto, el hombre terminó recibiendo una puñalada que acabó con su vida.



"Una de sus hijas se interpuso, recibió algunos golpes, y logró desarmarlo no sabe cómo. Luego, en ese afán por protegerse ella, a su hermana y a su madre, según su expresión, se ‘desquició’ por el temor de morir", explicó Gómez.



El fiscal dijo que solicitó “todas las pericias” y que “al día de hoy (por ayer) “no había elementos para condenar” a la hija y que “no lo veía de futuro” porque el caso se perfila “a una eventual legítima defensa”.



La joven que asesinó a su padre “técnicamente no fue detenida”. “Le buscamos un lugar (para pasar la noche) porque no era psicológicamente bueno que ella volviera (a la casa)”, explicó el fiscal.